Пострадавший в ДТП на пр. 9-й Пятилетки пешеход скончался в больнице

Вечером 25 августа в Чебоксарах возле остановки «Дорисс парк» произошла трагедия. Пешеход не успевал перейти дорогу на зеленый свет светофора и решил закончить свой маневр на красный, пробежав пару метров перед стоящими автомобилями. В это время 27-летний водитель за рулем «Рено Меган», не сбавляя скорости, решил объехать стоящих в потоке соседей по полосе для общественного транспорта… Как рассказали в УГИБДД, пострадавшего мужчину отвезли в БСМП, где он и скончался. А водитель, по словам полицейских, прошел медицинское освидетельствование и оказался трезвым.
Опубликовано: 26 августа 2021 г.
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