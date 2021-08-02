Пострадавший в ДТП на пр. 9-й Пятилетки пешеход скончался в больнице

Вечером 25 августа в Чебоксарах возле остановки «Дорисс парк» произошла трагедия. Пешеход не успевал перейти дорогу на зеленый свет светофора и решил закончить свой маневр на красный, пробежав пару метров перед стоящими автомобилями. В это время 27-летний водитель за рулем «Рено Меган», не сбавляя скорости, решил объехать стоящих в потоке соседей по полосе для общественного транспорта… Как рассказали в УГИБДД, пострадавшего мужчину отвезли в БСМП, где он и скончался. А водитель, по словам полицейских, прошел медицинское освидетельствование и оказался трезвым.