В Чувашии отметили 190-летие потребительской кооперации

В Театре юного зрителя 26 августа состоялся форум, приуроченный к 190-летию потребительской кооперации России. В нем приняли участие свыше 300 почетных гостей. Посетил мероприятие и Глава республики Олег Николаев. «Мы гордимся успехами чувашских кооператоров на различных конкурсах Центросоюза, мы всегда ценим вас», — сказал руководитель региона.

Свои достижения, лучшие практики Чувашпотребсоюз представил на выставке — экспозиции там подготовили производственные предприятия и организации общественного питания. На форуме состоялось награждение лучших работников, а также победителей фестиваля национальной кухни потребительской кооперации и конкурсов профессионального мастерства. Более подробно об этом читайте в следующем номере «СЧ».