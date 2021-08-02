Чувашия вошла в ТОП-10 некурящих регионов страны

Рейтинг составлен по итогам прошлого года, на основе данных Росстата.

Казалось бы, первый год коронавируса: режим самоизоляции, страх перед новой болезнью, тревога за будущее — все это могло подтолкнуть многих россиян к самым простым методам снятия стресса, к рюмке и сигарете. Однако нет — потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах страны. Правда, еще в 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнились. Но общий баланс все равно в пользу некурящих — за 2020 год количество поклонников табака в России сократилось на 1,33 миллиона человек по сравнению с предшествующим годом.

Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года, пишет РБК. По мнению президента международной аудиторско-консалтинговой сети Елены Трубниковой, антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет и ограничения на курение и распространение табачной продукции, вкупе с общемировым трендом на отказ от курения будут и дальше способствовать снижению числа любителей табака. Специалисты также отмечают, что пандемия коронавируса в данном случае сыграла свою положительную роль — люди стали чаще беспокоиться о своем здоровье и поэтому отказывались от вредных привычек.

Список самых некурящих регионов страны возглавила в итоге Чеченская Республика. На втором и третьем месте — Ингушетия и Дагестан. Чувашия вместе с Татарстаном занимают 9-10-ю строчку рейтинга. Ну а самыми курящими регионами в прошлом году стали Еврейская автономная область, Хабаровский край и Бурятия.