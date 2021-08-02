Школам республики посоветовали избегать розового в интерьере

Стены светлые, акценты яркие

Современный интересный интерьер сегодня хочется видеть в любом образовательном учреждении, а не только в том, что недавно построено или комплексно модернизируется. Но вот когда школа своими силами берется за обновление внутреннего убранства, нередко облик получается либо совсем скучный, либо аляповатый, лишенный вкуса и смысла. Ну, например, ярко-розовые или сиреневые стены с хаотичными рисунками и не менее насыщенные цвета многослойных штор на окнах с пышными ламбрекенами, по мнению экспертов, вряд ли настроят ученика на учебный процесс. А вот нейтральный дизайн с яркими акцентами, полезными надписями и цитатами мешать учебе не будет.

Чтобы учреждениям было проще ориентироваться в том, как улучшить свой интерьер, Минобразования Чувашии совместно с ведущими дизайнерами республики разработало «Руководство по дизайну образовательных пространств». Брошюры с рекомендациями, как провести школьный ремонт, или, как сейчас модно говорить, брендбуки, были розданы руководителям школ и детских садов во время недавнего августовского педсовета. В методичку вошли наиболее удачные примеры уже реализованных проектов в школах, детсадах, библиотеках и домах творчества нашей республики. В их числе — и интерьер фойе чебоксарской школы № 54.

К переменам подстегнули цифровые знания

Как и другие образовательные учреждения, 54-я школа активно готовится к учебному году: недавно в классах обновили освещение, приводятся в порядок кабинеты. А самое главное, что обязательно заметят ученики, когда придут 1 сентября в школу, так это новый облик фойе.

Но сначала, еще при входе в здание, ребят ждет «встреча» с известными на весь мир земляками и достопримечательностями родного края. На настенных планшетах, объединенных названием «Гордость Чувашии», — имена третьего советского космонавта Андрияна Николаева, звезды русского балета Надежды Павловой и других. Здесь можно узнать, например, о том, что в Моргаушском районе установлен самый лучший сельский памятник — матери Татьяне Николаевой, потерявшей на Великой Отечественной войне шестерых из восьми сыновей. Упоминается и чувашская вышивка, и знаменитая Тихвинская ярмарка. И такие стенды к началу нового учебного года появятся во всех школах республики.

Ну а дальше — еще интереснее. Просторная и светлая зона встречи школьников, исполненная в лаконичных формах, с первых шагов настраивает на достижение целей и показывает, что ты попал в цифровую среду. Куда ни взгляни, повсюду слова-мотиваторы на русском и чувашском языках: «Учись — В?рен», «Гордись — Мухтан», «Запоминай — Асту», «Твори — ?стала». Напротив входа справа установлены большие 3d-часы, а слева во всю стену обозначена «изюминка» самого учреждения, логотип — «Школа цифровых знаний «Софтик».

По словам директора школы № 54 Нины Григорьевой, так называется программа развития, которая реализуется здесь с позапрошлого года. Суть ее в том, что ученики, начиная с младших классов, знакомятся с информационными технологиями и получают цифровые знания. Причем на каждом этапе обучения — свой учебный модуль от простого к более сложному: алгоритмика, компьютерный дизайн, языки программирования «Скретч», «Питон», «С+».

Именно программа развития подстегнула коллектив школы к масштабным изменениям, в частности обновлению фойе, которое теперь вполне можно назвать визитной карточкой учреждения. Нина Александровна заверила, что преображение в школу цифровых знаний обязательно продолжится…

Не забывая о традициях

А как удачно в современный облик цифровой школы вписался национальный колорит, оформленный в виде авангардных картин: модное выражение «Трансформация тебя» здесь по-чувашски звучит как «Х?в улш?н». Кроме слов-мотиваторов вплелись в общую концепцию и чувашские поговорки и пословицы: «Много знай, но мало говори», «Мир освещает солнце, человека — разум» и так далее.

«Давно применяем «мотиваторы» в дизайне учебных пространств, а благодаря помощи Чувашского республиканского института образования делаем теперь это и на чувашском языке», — рассказал автор проекта и соразработчик упомянутого руководства Владислав Кондратьев.

Кстати, о важности использования родного языка в интерьере школ, садиков не раз говорила и руководитель Минобразования Чувашии Алла Салаева.

Чтобы сохранить интерес детей к изучению чувашского языка, этот подход будет применяться как можно чаще.

По словам Владислава Георгиевича, обновленное фойе 54-й школы — уже десятая его работа в этом году. Каждый раз он создает оригинальный проект исходя из идеи самого образовательного учреждения, но есть общие принципы и правила, которых он старается придерживаться. Этот опыт и лег в основу брендбука. Конечно, советы носят рекомендательный характер и служат лишь ориентиром, но в целом они помогут понять, как должна выглядеть современная школа — та, что интересна ученикам, что идет в ногу со временем и смотрит в будущее, не забывая о традициях.