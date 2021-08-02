Пять человек пострадали в воскресенье в ДТП

Дорожная авария произошла 22 августа вечером на автодороге А-151 в Цивильском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 45-летний чебоксарец за рулем автомобиля «Тойота — Авенсис» по дороге в Цивильск выехал на встречку и совершил касательное столкновение с грузовиком «Скания» и легковушкой «Ниссан», а затем лобовое столкновение с «Газелью». Медицинская помощь потребовалась водителю «Тойоты» и его 43-летней пассажирке. Чуть меньше, чем предполагаемый виновник аварии пострадали водитель «Газели» и его пассажир — их, а также пассажирку «Тойоты» после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Опубликовано: 23 августа 2021 г.
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Хроника ЧП
ДТП
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