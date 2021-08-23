В мэрии рассказали о подготовке к строительству и реконструкции наиболее важных по мнению чебоксарцев дорог

Речь о третьем транспортном полукольце и Лапсарском проезде.

Строительство полукольца разделено на 3 этапа. Проект I этапа – от ул. Б. Хмельницкого до ЮЗР — получил положительное заключение Главгосэкспертизы. На его реализацию потребуется 4,1 млрд рублей. Готовность проектов II и III этапов составляет 70% и 60% соответственно. 6-полосная дорога с тротуарами, 3 мостами и 1 ж/д путепроводом соединит северо-западный и новоюжный районы столицы.

Реконструкция Лапсарского проезда также разделена на 3 этапа и оценивается в 1,3 млрд рублей. Работы начнутся на участке от перекрестка «ССК» до базы ООО «Элитстрой». II этапом станет реконструкция участка до исправительной колонии № 1, III этап – участок до Канашского шоссе. Сейчас завершается корректировка проектной документации и идет подготовка для направления ее на проверку в госэкспертизу. Срок отправки – сентябрь.