Финиш уборочной не за горами

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике, по данным Минсельхоза на 19 августа, намолочено более 500 тыс. тонн зерна. Убранная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 254,1 тыс. га, или 84,3% против 32,5% в прошлогоднем сезоне.
В восьми районах идет уборка картофеля. Средняя урожайность составляет более 229 центнеров с га – это на 5 центнеров выше прошлогоднего. В десяти районах приступили к уборке овощей. Почти повсеместно ведут сев озимых культур, которые запланировано разместить на 105 тыс. га.
Как утверждают специалисты, при текущей синоптической ситуации имеются риски для проведения посевной кампании. Во всех муниципальных районах отмечается дефицит почвенной влаги. Если в весенние месяцы количество выпавших осадков соответствовало норме, то летние месяцы отмечены показателями, значительно уступающими среднемноголетним значениям.

Опубликовано: 20 августа 2021 г.


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