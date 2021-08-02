Похищенную машину отследили через систему камер «Поток»

Угонщика взяли «тепленьким»

В полицию позвонил владелец автомашины «Лада Приора», на которой без разрешения уехал его знакомый. Друзья вместе пили в квартире по бульвару Солнечному, после чего 31-летний житель Чебоксарского района без разрешения сел за руль приятельской «Приоры» и укатил куда глаза глядят.

Куда глядели глаза пьяного угонщика, подсказала система «Поток», зафиксировавшая темно-синий автомобиль на Вурнарском шоссе в Чебоксарах. Получив сообщение от дежурного ГИБДД, заместитель командира взвода Николай Семенов и его напарник Максим Кудряшов последовали в сторону деревни Сятракасы Чебоксарского района, где проживал подозреваемый. Судя по всему, именно туда он направился на чужом автомобиле.

«Приора» была обнаружена в указанном населенном пункте со свежими повреждениями на зеркале, правом крыле и двери. Пока ехал, гонщик задел чью-то машину на выезде из города, расплатился на месте и продолжил путь. И никого не «задело», что водитель «Приоры» смертельно пьян — медосвидетельствование показало 1,490 мг/л, нормальный человек в таком состоянии способен только лежать, а не разъезжать по городу и деревне.

Хорошо еще, что дело ограничилось слегка «подбитой» машиной. Могло быть и хуже. Хозяин «Приоры», заявивший об угоне, похоже, тоже не держит зла на приятеля и не хочет привлекать горе-ездока к уголовной ответственности. Но очередная судимость задержанному, у которого уже были неприятности с законом, «светит» и без него: ранее житель Чебоксарского района был лишен прав за нетрезвую езду и теперь может быть осужден по статье 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Для разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по Чебоксарскому району, где он был задержан в административном порядке.