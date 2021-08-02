Движение по ул. Гражданской планируют запустить к концу года

Об улице Гражданской чебоксарцы сейчас говорят: «Как после бомбежки». Повсюду траншеи, горы земли, сваленные в кучу бетонные плиты. К стройке, которую так ждали, большинство жителей относятся с пониманием — в юго-западном районе, наконец, появится хорошая дорога с ливневой канализацией, которой здесь никогда не было, обновят сети газоснабжения, воды и тепла. Но реконструкция продвигается не так быстро, как хотелось бы. Работу осложняет перенос огромного количества инженерных коммуникаций, многие из которых неожиданно «всплывают» под ковшом экскаватора. И чем дальше продвигаются дорожные строители, тем сложнее и масштабнее становится этот проект.

Вчера объект проверил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Вместе с представителями генподрядчика и субподрядных организаций, руководителями подведомственных учреждений они обсудили возникающие в процессе реконструкции проблемы. Так, одна из главных «болевых точек» реконструкции улицы Гражданской — низкое качество проектной документации. Устранять ошибки и вносить изменения приходится буквально на ходу. Как результат — намеченные сроки срываются.

«На свой страх и риск зачастую работали», — в сердцах заметил представитель подрядчика, заместитель генерального директора компании «ДОРИСС» по капитальному строительству Юрий Шилов. Всего на реконструкции улицы Гражданской, напомним, занято семь субподрядных организаций. Они занимаются переустройством сетей электро-, газо-, водо– и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, связи и прокладывают ливневую канализацию.

Так, из-за дополнительных работ, связанных с «неучтенными» коммуникациями, сдвинулись сроки укладки асфальта на двух полосах дороги, которую жителям юго-западного обещали сделать к сентябрю и перекинуть туда транспорт, в том числе общественный. «Задача стоит та же — покрыть все четыре полосы первым слоем асфальта и запустить движение транспорта до нового года.

Но к сентябрю тот объем работ, который планировали, выполнить не успеем», — прокомментировал Алексей Ладыков.

К СВЕДЕНИЮ В эти выходные на Гражданской вновь ограничивается движение транспорта. С 7 утра субботы, 21 августа, до 5 утра понедельника, 23 августа, движение будет закрыто на двух участках улицы Гражданская: от улицы Грасиса до улицы Яноушека и от уллицы Эльменя до бульвара Миттова.

Много вопросов вызывает и транспортное обеспечение района — ежедневно в администрации города получают обращения о трудностях при выезде и въезде в юго-западный. А впереди учебный год, школьники, студенты, отпускники выйдут на учебу и работу. По подсчетам городской администрации, с сентября пассажиропоток в микрорайоне увеличится примерно на 5-6 тысяч человек. Для решения этой проблемы организуют круговое движение. Весь транспорт, в том числе и общественный, будет заезжать в юго-западный район только по улице Энтузиастов, а выезжать — по улице Гражданской. Планируется, что с 30 августа по такому формату начнут ездить троллейбусы, а с 15 сентября — автобусы и личный транспорт. Режим работы светофора на перекрестке улицы Энтузиастов и улицы Космодемьянской тоже откорректируют, чтобы не образовывались пробки.

«Нам нужно искать золотую середину — компромисс между интересами пассажиров, которым мы должны обеспечить выезд из микрорайона, и подрядной организацией, которая не может сбавлять скорость производства работ. Выслушаем мнения всех экспертов и специалистов, окончательное решение примем на следующей неделе», — сообщил Алексей Ладыков.

В процессе реконструкции выяснилась еще одна трудность — согласно проекту пешеходный тротуар у второго корпуса школы № 61 захватит дорога, в результате чего тротуар «зайдет» на территорию школы. Сейчас решается вопрос о возможном переносе его в другое место и устройстве дополнительного прохода в учебное заведение.

А жителям микрорайона порекомендовали набраться терпения, быть предельно аккуратными и смотреть под ноги. Из-за того, что многие инженерные сети проходят прямо под тротуарами, пешеходные дорожки вдоль улицы Гражданской разобраны. Обходные пути не всем удобны, так что люди идут прямиком по пыльной грунтовке, с детьми и колясками. Местами в земле торчат железные прутья, а ямы ничем не огорожены… Пешеходам пообещали обустроить временные дорожки.