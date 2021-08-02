В республике проходят ярмарки по продаже местной сельхозпродукции

В Чебоксарах они работают на трех основных площадках, главная из которых — ТК «Николаевский». По информации Минсельхоза, торговля также идет на площадке перед «ТК «Северный» и ТД «Шупашкар».

Свою продукцию чебоксарцам предлагают предприятия Чувашпотребсоюза, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», АО «АФ «Ольдеевская», ООО «Крестьянка», а также крестьянско-фермерские хозяйства, главы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели из Батыревского, Козловского, Цивильского районов. Горожане по ценам ниже рыночных и магазинных покупают овощи, крупы, мясную и молочную продукцию, мед. По традиции, администрацией города Чебоксары организована бесплатная доставка домой приобретенной продукции пенсионерам и льготным категориям граждан. Ярмарки выходного дня продлятся до 5 сентября.