Молодая семья педиатров приступила к работе в Алатырской районной больнице

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Антон и Дарина Киселевы после окончания медицинского факультета ЧГУ переехали в Алатырь. Врачи ведут прием на участках № 8 и 4. На двоих у них 1914 юных алатырцев.

Для Антона Алатырь – родной город. С супругой он познакомился во время учебы. Тогда же и было принято решение об участии в программе «Земский доктор». Миллион рублей, которые выплачивают участникам программы, станет хорошим подспорьем для молодой семьи.

На сегодня по целевому направлению от Алатырской ЦРБ проходят обучение 12 студентов и 3 ординатора. 

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


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