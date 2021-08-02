Молодая семья педиатров приступила к работе в Алатырской районной больнице

Антон и Дарина Киселевы после окончания медицинского факультета ЧГУ переехали в Алатырь. Врачи ведут прием на участках № 8 и 4. На двоих у них 1914 юных алатырцев.

Для Антона Алатырь – родной город. С супругой он познакомился во время учебы. Тогда же и было принято решение об участии в программе «Земский доктор». Миллион рублей, которые выплачивают участникам программы, станет хорошим подспорьем для молодой семьи.

На сегодня по целевому направлению от Алатырской ЦРБ проходят обучение 12 студентов и 3 ординатора.