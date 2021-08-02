ВТБ за первое полугодие увеличил объем кредитования населения Чувашии на 40%

Совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Чувашской Республике по итогам работы в первом полугодии 2021 года вырос на 7% и составил на 1 июля 39,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения увеличился на 10% и достиг почти 56 млрд рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в республике увеличился на 10% и составил на отчетную дату 21 млрд рублей. Наибольшую динамику прироста показали кредиты наличными, рост портфеля — 13%, до 7,2 млрд рублей. Портфель ипотечных займов вырос на 10%, до 12,4 млрд рублей.

Всего за шесть месяцев жители региона оформили в ВТБ 6,4 тысяч кредитов на общую сумму 5,7 млрд рублей, это на 41% больше чем за тот же период 2020 года. С помощью ипотечных кредитов ВТБ жилищные условия за первое полугодие улучшили 1,5 тысячи жителей Чувашии, банк предоставил им на эти цели более 3 млрд рублей (плюс 15% к аналогичному периоду прошлого года). Продажи кредитов наличными за первое полугодие выросли в 2 раза: банк оформил 4,6 тысячи таких займов на 2,6 млрд рублей. В рамках автокредитования выдано 350 займов на 240 млн рублей (+33%).

Портфель привлеченных средств физлиц за полгода вырос на 13%, до 39,4 млрд рублей. Жители республики все чаще для сохранения и преумножения своих сбережений используют инвестиционные инструменты. С начала года портфель инвестиционных продуктов ВТБ в регионе вырос на 24% и составил 16,9 млрд рублей. Портфель депозитов вырос на 5%, до 22,6 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса банка в регионе увеличился на 3% и составил на 1 июля 18,6 млрд руб. В структуре портфеля 14 млрд рублей — кредиты среднего и малого бизнеса, 4,6 млрд рублей– крупного бизнеса.

Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 16,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%, в сегменте среднего и малого бизнеса этот показатель вырос также на 4%, до 15,3 млрд рублей, в крупном бизнесе — на 10%, до 1,2 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал: «Наши итоговые показатели за полугодие демонстрируют рост по всем ключевым направлениям. В корпоративном бизнесе драйвером роста стали кредиты, выданные крупным предприятиям: портфель по ним вырос на 16%. В рамках цифровизации бизнес-процессов мы упростили для наших клиентов процесс получения кредитов, что позволило нарастить объемы розничного кредитования в 1,4 раза. До конца года мы продолжим улучшать банковские сервисы, предлагая жителям республики полный комплекс как онлайн так и офлайн возможностей, необходимых для максимально комфортного и простого пользования нашими продуктами и услугами».