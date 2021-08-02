Что делать, если на Госуслуги не пришел сертификат о вакцинации

Сбой при получении сертификата может произойти в ряде случаев, например, если допущена ошибка при внесении данных в регистр, отсутствовал личный кабинет на портале Госуслуг на момент отправки сведений, также случаются задержки поступления информации, — рассказали в Центре управления регионом Чувашии.

В случае, если вакцинация завершена, а сертификата так и нет, необходимо направить обращение через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или форму обратной связи на сайте. В обращении нужно указать номер СНИЛС, дату рождения и вакцинации, медучреждение, в котором она проводилась. Сертификат о прививке будет выслан после проверки данных.

Тема вакцинации этим летом остается наиболее актуальной. Только за прошедшую неделю ЦУР Чувашии обработал 507 обращений граждан на эту тему.