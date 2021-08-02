Кому положено новое пособие для одиноких родителей

Родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, смогут рассчитывать на новое пособие. Эта мера государственной поддержки начала действовать с 1 июля 2021 года. Ежемесячная выплата установлена в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе. В Чувашии эта сумма составляет 4941 руб. 50 коп. Новое пособие вызывало немало вопросов у возможных получателей — какие условия и сроки выплаты, кому положено пособие, какие документы нужны для оформления и так далее. Сегодня «СЧ» публикует ответы Республиканского отделения Пенсионного фонда на наиболее часто возникающие вопросы.

Достаточно заявления

— Отправила через портал Госуслуг заявление на новое пособие. Нужно ли доносить документы в Пенсионный фонд для оформления выплаты?

Марина Павлова,

Новочебоксарск

— Большая часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах и отдельных обстоятельствах понадобится в следующих случаях:

в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или служащие другого силового ведомства;

кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;

родитель ребенка признан безвестно отсутствующим. Понадобится решение суда;

жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности. Это должно быть подтверждено актом;

ребенок учится очно. Необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Вернут на доработку

— Допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как можно ее исправить?

Инна Константиновна,

Чебоксары

— Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо будет в течение 5 рабочих дней.

Алименты учитываются

— Получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?

Оксана Петрова, Чебоксары

— Да, будут. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются алименты, которые получает родитель ребенка или супруг. Например, если по решению суда мама ребенка получает от его отца 7000 рублей, эта сумма учитывается в общем доходе семьи и влияет на назначение пособия.

Только по судебному решению

— Алименты на нашего сына муж выплачивает по соглашению, без судебного решения. Могу ли я претендовать на новое пособие на ребенка от 8 до 16 лет включительно?

Татьяна К., Цивильск

— К сожалению, нет. Согласно закону право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.

«Бескарточный» счет или только «Мир»

— Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

Лариса Андреевна,

Чебоксары

— Да, можете. В таком случае пособие может быть выплачено на любой «бескарточный» счет (то есть банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).

Если же хотите получать пособие именно на банковскую карту, то вам необходимо оформить карту «Мир», так как данная выплата зачисляется только на банковские карты этой платежной системы.

При условии не превышения

— Официально ухаживаю за пожилым человеком старше 80 лет. Имею ли право на пособие?

Ирина К.,

Чебоксарский район

— Да, имеете. Правда, сумму данной выплаты учтут при расчете ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, то пособие будет назначено.

Если доход выше

— Мне пришел отказ в выплате. Почему?

Светлана Петрова, Чебоксары.

— Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;

в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу.

Если изменились реквизиты банковской карты

— Я одна воспитываю двоих детей. Подала заявление на выплату пособий детям от 8 до 16 лет включительно. Но у меня изменились реквизиты банковской карты. Как быть?

Нина К., Чебоксары

— Изменить реквизит счета в заявлении можно через портал Госуслуги или лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.