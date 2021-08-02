ВЯЧЕСЛАВ ТИМЧЕНКО

председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности

«Политическая борьба сейчас, безусловно, будет обостряться, но легитимность и прозрачность выборов должна быть обеспечена на всех уровнях, и мы за это стоим и будем бороться. При этом здоровье наших граждан, их безопасность — это приоритет, о котором говорят Президент нашей страны и все здравомыслящие люди. Мы сегодня имеем достаточно большое количество вакцин, рассчитанных на различные категории граждан, как в возрастном, так и в социальном плане. Поэтому я думаю, что еще одна задача власти в том числе — это добиться, чтобы люди понимали, что вакцинация — это суровая необходимость».

(Из беседы с Главой Чувашии Олегом Николаевым)