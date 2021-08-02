В ДТП в Моргаушском районе один погибший и двое пострадавших

Авария со смертельным исходом произошла 15 августа около деревни Шупоси. Как сообщили в Чувашской республиканской противопожарной службе, водитель легковушки не справился с управлением, улетел в кювет и снес столб. В результате удара водитель погиб. Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам, они были доставлены в БСМП в Чебоксарах и сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Опубликовано: 16 августа 2021 г.
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