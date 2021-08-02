К благоустройству в республике применяется комплексный подход

Мальчишкам, девчонкам, а также их родителям!..

«Раньше у нас был обыкновенный двор, а сейчас, посмотрите, какая красота!» — не нарадуются новой благоустроенной площадке прямо у подъезда пожилые жительницы улицы Гузовского в Чебоксарах. Этот микрорайон стал заселяться еще в начале 70-х годов прошлого века, но такое масштабное преобразование здесь видят впервые. Вместе с детским городком и тренажерами для занятий спортом во дворе, окруженном сразу четырьмя домами, появились свежий асфальт на дороге, тротуары и экопарковка. Территорию благоустраивали в комплексе — по программам «Формирование современной городской среды», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и республиканской программе капремонта.

По случаю открытия дворовой территории в канун Дня города на площадку, казалось, высыпал весь двор. Жители постарше осваивали тренажеры, малышня резвилась на детской площадке. Она тут на любой вкус: для совсем маленьких — качели и лабиринты, для подростков — турники и перекладины. Повсюду — безопасное прорезиненное покрытие, так что родители могут быть спокойны.

«Мне скоро 90 лет будет, — привлек внимание Кронид Яковлев в спортивном костюме. — У меня есть маленькая собачка Тейка, мы с ней в пять утра выходим, пока народу нет, и я занимаюсь маленько. Спасибо за такой подарок. Теперь главное — чтоб не сломали». «Я 35 лет здесь живу. Качели тут стояли еще с моего детства: ржавые, скрипели на весь двор. Место было некомфортное, а сейчас с утра до вечера тут полно народу: дети, взрослые, пожилые. Очень хорошо стало. Рады, что до нашего двора очередь дошла. Когда такие тренажеры под окнами, хочется поддерживать себя в форме», — призналась Ксения Иванюк, вместе с маленьким сыном осваивающая новые качели.

По просьбам жителей на площадке оперативно, буквально через несколько дней, появилось освещение, так что и в 9, и в 10 часов вечера тут подтягиваются, отжимаются, качают пресс и стар и млад. С благодарностью отзываются и автомобилисты — нашлось место под парковку. «Нам бы еще елку сюда, чтобы Новый год дружно праздновать», — осталась одна забота у жильцов.

Цифра Более 350 млн рублей предусмотрено на ремонт и благоустройство 70 дворовых территорий в Чебоксарах в 2021 году

Все ли пожелания жителей учтены при ремонте и благоустройстве дворовой территории, проверили Глава республики Олег Николаев, глава города Олег Кортунов и глава чебоксарской администрации Алексей Ладыков. Комплексный подход, отметил Олег Николаев, дает хорошие результаты: дворы приобретают совершенно другой вид, люди довольны. Тем более что в выполнении работ они принимали самое активное участие: высказывали свои предложения на этапе проектирования дворового пространства, следили за стройкой. Программу по благоустройству дворовых территорий и установке межквартальных детских игровых комплексов в республике запустили в прошлом году. Она рассчитана на пять лет и ставит целью изменить образ жизни и среду обитания в населенных пунктах в комплексе, при непосредственном участии тех, кто живет рядом.

«Это замечательно, что с нами советовались. Раз делается для людей, значит, надо у них спросить», — поблагодарила одна из местных жительниц. «И, наверное, беречь такую работу люди будут больше?» — предположил Олег Николаев. «Конечно», — подтвердили жители. К слову, сейчас в городе ведется активная работа по оснащению площадок системами видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город», добавил Алексей Ладыков.

Благоустройство дворовой территории по улице Гузовского обошлось в 11 миллионов рублей. 1% от этой суммы, или около 280 рублей с одной квартиры, по программе «Формирование современной городской среды» профинансировали собственники жилья. Все работы производил подрядчик «ДСК № 1», детское и спортивное оборудование поставил чебоксарский завод игрового спортивного оборудования «Романа». За хорошую работу жители четырех домов даже удостоили строителей, городское управление жилфондом и местного депутата благодарственными письмами. «Все началось с того, что мы просто хотели починить дорогу у дома, она была вся в заплатках, и вот чем закончилось», — доволен председатель дома № 20 по улице Гузовского Александр Осипов.

Еще одно большое дворовое пространство появилось на площадке у домов по улице Гагарина и улице Ярмарочной. Здесь разместились современная многопрофильная баскетбольная площадка, зона для воркаут-тренировок, разнообразные аттракционы для детей и взрослых. Простаивать такие объекты наверняка не будут. В день открытия местной детворе мастер-классы преподали баскетболисты из команды «Чебоксарские ястребы». Спортсмены хорошо оценили покрытие дворовой площадки — когда такое место есть прямо у дома, чемпионы тоже будут… «Сколько во дворе сразу стало ребятишек! Сюда не только из нашего дома приходят, но и из соседних домов. Домой на обед не загонишь. Очень хорошо придумали, что никуда не надо ходить: хоть в баскетбол играй, хоть силу и выносливость тренируй. Спасибо!» — благодарили жители.

Дворовую территорию здесь тоже обновили в комплексе: отремонтировали тротуары, установили новые бордюры, сделали парковки. Общая стоимость работ составила 22,6 млн рублей. Один процент от суммы собрали жители.