Пострадавшим от африканской чумы владельцам свиней выплатят компенсацию

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных составит:

■ за килограмм свиньи в живом весе – 119 рублей 82 копейки

■ за килограмм свинины (кроме бескостного мяса) – 265 рублей 47 копеек

■ за килограмм свинины бескостной – 335 рублей 88 копеек.

Согласно распоряжению Главы Чувашии, в 15 населенных пунктах республики, которые попали в карантинную зону по африканской чуме свиней, до 19 августа 2021 года предполагается полное изъятие свиней и мяса свинины. В дальнейшем их усыпят, а тела сожгут. С животными придется расстаться жителям деревень:

Большие Шиуши

Сятракасы

Синьял-Оточево

Синьял-Хоракасы

Торинкасы

Шупоси

Ятманкино

Оточево

Кадыкой

Шатьмапоси

Верхние Панклеи

Вурманкасы

Нижние Панклеи

Нюреть

Хорнкасы

Глава Чувашии также дал поручение снизить до норматива поголовье кабанов не только в зоне АЧС, но и по всей территории Чувашии.