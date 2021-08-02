Пострадавшим от африканской чумы владельцам свиней выплатят компенсацию

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных составит:

■ за килограмм свиньи в живом весе – 119 рублей 82 копейки
■ за килограмм свинины (кроме бескостного мяса) – 265 рублей 47 копеек
■ за килограмм свинины бескостной – 335 рублей 88 копеек.

Согласно распоряжению Главы Чувашии, в 15 населенных пунктах республики, которые попали в карантинную зону по африканской чуме свиней, до 19 августа 2021 года предполагается полное изъятие свиней и мяса свинины. В дальнейшем их усыпят, а тела сожгут. С животными придется расстаться жителям деревень:

  • Большие Шиуши
  • Сятракасы
  • Синьял-Оточево
  • Синьял-Хоракасы
  • Торинкасы
  • Шупоси
  • Ятманкино
  • Оточево
  • Кадыкой
  • Шатьмапоси
  • Верхние Панклеи
  • Вурманкасы
  • Нижние Панклеи
  • Нюреть
  • Хорнкасы

Глава Чувашии также дал поручение снизить до норматива поголовье кабанов не только в зоне АЧС, но и по всей территории Чувашии.

Опубликовано: 16 августа 2021 г.


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