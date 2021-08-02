Пострадавшим от африканской чумы владельцам свиней выплатят компенсацию

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных составит:
■ за килограмм свиньи в живом весе – 119 рублей 82 копейки
■ за килограмм свинины (кроме бескостного мяса) – 265 рублей 47 копеек
■ за килограмм свинины бескостной – 335 рублей 88 копеек.
Согласно распоряжению Главы Чувашии, в 15 населенных пунктах республики, которые попали в карантинную зону по африканской чуме свиней, до 19 августа 2021 года предполагается полное изъятие свиней и мяса свинины. В дальнейшем их усыпят, а тела сожгут. С животными придется расстаться жителям деревень:
- Большие Шиуши
- Сятракасы
- Синьял-Оточево
- Синьял-Хоракасы
- Торинкасы
- Шупоси
- Ятманкино
- Оточево
- Кадыкой
- Шатьмапоси
- Верхние Панклеи
- Вурманкасы
- Нижние Панклеи
- Нюреть
- Хорнкасы
Глава Чувашии также дал поручение снизить до норматива поголовье кабанов не только в зоне АЧС, но и по всей территории Чувашии.