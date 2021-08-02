С сентября 2021 года бывшие потребители МУП «Теплосеть» в Чувашии будут получать квитанции за тепло и горячую воду от «Т Плюс»

ПАО «Т Плюс» выставит квитанции за тепло и горячую воду за август жителям северо-западного, юго-западного районов, части центрального района, микрорайона Альгешево, района Заволжье и Южного поселка города Чебоксары, а также дер. Большие Карачуры Чувашии. Ранее платежные документы этим клиентам направляло МУП «Теплосеть». Изменения связаны с заключенным в июле 2021 года между «Т Плюс», республикой и администрацией Чебоксар концессионным соглашением, согласно которому с 1 августа эксплуатацией и обслуживанием муниципальных тепловых сетей и источников города занимается энергокомпания.

Показания индивидуальных приборов учета горячей воды за август 2021 года нужно передать с 20 по 25 августа по старому номеру лицевого счета также в «Т Плюс».

Это можно сделать любым удобным из следующих способов:

— воспользовавшись сервисами «Передать показания» или «Личный кабинет» на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» www.chuvashia.esplus.ru;

— по телефону 8(8352) 36-73-28;

— обратившись в офисы продаж и обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» по следующим адресам:

428000, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 74Б,

428003, г. Чебоксары, пр. Ленина, 33, корп. 1.

График работы: Пн.-Пт.: с 08:00 — до 17:00, без обеда.

Оплату услуг теплоснабжения жителям необходимо производить по новым квитанциям. Без комиссии это можно сделать, воспользовавшись сервисами «Оплата онлайн» и «Личный кабинет» на сайте компании www.chuvashia.esplus.ru. Также внести платежи можно в отделениях ПАО «Почта Банк», АО «Россельхозбанк», подключив услугу «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк».

В платежном документе будет указан новый номер лицевого счета клиента. К оплате будет выставлено только потребление за август 2021 года, без учета сумм задолженности, либо переплаты перед прежней ресурсоснабжающей организацией – МУП «Теплосеть».

Клиенты, имеющие долги или переплату перед МУП «Теплосеть», получат от данного предприятия отдельный документ. Для урегулирования вопросов по платежам за предыдущие периоды им необходимо обращаться в МУП.

Отметим, что физическим лицам заключение договора теплоснабжения с «Т Плюс» в письменной форме не требуется.

Для решения вопросов, связанных с теплоснабжением, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует горожанам пользоваться онлайн-сервисами. В связи с изменением ресурсоснабжающей компании жителям рекомендуется проверить в новых квитанциях данные плательщика: ФИО, адрес, площадь жилого помещения и т.д. Подать заявление на актуализацию данных и перерасчет с приложением всех необходимых документов можно по электронной почте chuvashia@esplus.ru или в Личном кабинете на сайте. Также по всем возникающим вопросам жители могут обращаться по телефону контакт-центра 8 (8352) 36-73-28.

Жители многоквартирных домов северо-западного, юго-западного районов, части центрального района, микрорайона Альгешево, района Заволжье и Южного поселка города Чебоксары, а также дер. Большие Карачуры Чувашии, не имеющие ранее прямых договоров теплоснабжения с МУП «Теплосеть», будут по-прежнему получать платежные документы от своих УК или ТСЖ.