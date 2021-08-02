Неравнодушная жительница Канаша помогла бездомному найти приют

Центр управления регионом Чувашии зафиксировал необычное обращение. Жительница Канаша просила помочь оказавшемуся на улице дедушке.

«Возле магазина у железнодорожного вокзала больше недели лежит дедушка, на вид слабый и измученный, на моё предложение чем-нибудь ему помочь, отказался. Видно, что он немного был смущен и очень добрый. Пожалуйста, обратите на него внимание, по виду не алкаш», — рассказала горожанка в популярном канашском паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты ЦУР Чувашии информацию зафиксировали и направили в республиканское Министерство труда и социальной защиты. Там поблагодарили за неравнодушие и направили на место специалистов Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

Сейчас дедушку госпитализировали в канашскую больницу для проведения медицинского обследования. Затем его определят в Канашский комплексный центр социального обслуживания населения.