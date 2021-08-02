Можно ли торговать мясом без сопроводительных документов?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники прокуратуры Ядринского района побывали на городском рынке и доставили неприятности индивидуальному предпринимателю.
В ходе проверки выяснилось, что он реализовывал мясную продукцию без товаросопроводительной документации, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность. На мясных полуфабрикатах также не было маркировки с указанием состава пищевой продукции, даты изготовления, срока годности и условий хранения.
Понятно, что в такой ситуации продавец и покупатели не могли контролировать и проверять качество предложенного товара: а вдруг мясная продукция уже не пригодна к употреблению и может спровоцировать неприятные последствия для здоровья? По материалам административного дела, возбужденного прокуратурой, Арбитражный суд республики оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.

Опубликовано: 12 августа 2021 г.


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