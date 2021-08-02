Сотрудники прокуратуры Ядринского района побывали на городском рынке и доставили неприятности индивидуальному предпринимателю.
В ходе проверки выяснилось, что он реализовывал мясную продукцию без товаросопроводительной документации, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность. На мясных полуфабрикатах также не было маркировки с указанием состава пищевой продукции, даты изготовления, срока годности и условий хранения.
Понятно, что в такой ситуации продавец и покупатели не могли контролировать и проверять качество предложенного товара: а вдруг мясная продукция уже не пригодна к употреблению и может спровоцировать неприятные последствия для здоровья? По материалам административного дела, возбужденного прокуратурой, Арбитражный суд республики оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.
Можно ли торговать мясом без сопроводительных документов?
Сотрудники прокуратуры Ядринского района побывали на городском рынке и доставили неприятности индивидуальному предпринимателю.