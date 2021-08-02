Можно ли торговать мясом без сопроводительных документов?

Сотрудники прокуратуры Ядринского района побывали на городском рынке и доставили неприятности индивидуальному предпринимателю.

В ходе проверки выяснилось, что он реализовывал мясную продукцию без товаросопроводительной документации, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность. На мясных полуфабрикатах также не было маркировки с указанием состава пищевой продукции, даты изготовления, срока годности и условий хранения.

Понятно, что в такой ситуации продавец и покупатели не могли контролировать и проверять качество предложенного товара: а вдруг мясная продукция уже не пригодна к употреблению и может спровоцировать неприятные последствия для здоровья? По материалам административного дела, возбужденного прокуратурой, Арбитражный суд республики оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.