В двух авариях — девять пострадавших

В столице Чувашии троллейбус «Горожанин» врезался в маршрутный микроавтобус, курсирующий между Чебоксарами и Новочебоксарском. Не обошлось без пострадавших. Сейчас в причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария с участием троллейбуса пятнадцатого маршрута произошла во вторник рано утром на перекрестке улиц Энгельса и Гагарина. Он врезался в маршрутку № 234, остановившуюся перед запрещающим сигналом светофора. По словам женщины-водителя, управляющей троллейбусом третий десяток лет, у машины неожиданно отказали тормоза. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находилось около десяти человек, примерно столько же людей ехали в маршрутке. В больницу с травмами обратились две пассажирки 46 и 64 лет, у них диагностировали ушибы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, в ходе медицинского освидетельствования обоих водителей состояние опьянения не было установлено.

Другая авария с семью пострадавшими произошла в этот же день вечером в Канашском районе возле деревни Караклы. По предварительным данным, на автодороге А-151 «Цивильск — Ульяновск» произошло касательное столкновение автомобилей «Тойота Рав-4», за рулем которого находился 51-летний чебоксарец, с попутной «Ладой Приорой» под управлением 23–летнего жителя Батыревского района. В результате удара отечественный автомобиль вынесло на встречку, где и произошло столкновение с «Ладой Грантой».

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что в «Гранте» ехала семья из Чебоксар. В аварии пострадали оба водителя отечественных легковушек, а также пятеро пассажиров, находившихся в их автомобилях. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь есть и дети: двое мальчиков 3 и 7 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии предстоит выяснить.