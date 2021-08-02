Тема вакцинации от COVID-19 — одна из самых популярных среди запросов жителей Чувашии

Где находится ближайший пункт вакцинации, нет ли в нем очередей и сколько там доз вакцины? Сотрудники Центра управления регионом Чувашии ежедневно фиксируют подобные вопросы, отслеживают жалобы в соцсетях и дают людям обратную связь.

Вопросы по этой теме стабильно возглавляют ТОП-обращений. Только за июль зафиксировано свыше 4100 таких сообщений. Они поступали через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети.

В республике успешно работает чат-бот по вакцинации. Проект реализован республиканским Минздравом совместно с Центром управления регионом Чувашии. Электронный помощник дает информацию о вакцине, ее видах, противопоказаниях, предоставляет адреса пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

По словам руководителя Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяны Немцевой чат-бот «Все о вакцинации от COVID-19 в Чувашии» с 1 июля обработал уже более 420 вопросов от граждан республики.

Для удобства жителей созданы сервисы для картографических приложений с адресами пунктов вакцинации. ЦУР принимает активное участие в сборе и обновлении актуальной информации. Теперь каждый житель Чувашии может найти ближайший пункт вакцинации и построить до него маршрут в приложениях Яндекс.Карты и Google Карты.

Эта работа, а также выявление фейков ведётся совместно с АНО «Диалог», курирующей сеть региональных ЦУР. Только за июль выявлено 300 организаций по всей стране, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации.

Об этой работе в видеосюжете телеканала «Россия 24» рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский:

«С начала июля АНО «Диалог» по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится», — подчеркивает он.