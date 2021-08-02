Циркачи напугали дальнобойщика реквизитом

На светофоре у кольца в городе Цивильске с патрульной автомашиной специализированного батальона ДПС ГИБДД поравнялась фура, водитель которой всеми силами старался привлечь внимание экипажа. Дальнобойщик был настолько напуган, что на нем лица не было.

Мужчина сообщил инспекторам, что на дороге его обстреляли из черного джипа, проследовавшего в сторону Ульяновска. Экипаж вскоре нагнал «Мицубиси Паджеро», в салоне которого нашлось не только пневматическое ружье, но и живой удав, мирно почивавший в пластиковом контейнере! Подобного груза стражам дорог, немало повидавшим за время службы, видеть еще не приходилось. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Цивильский».

В джипе, как выяснилось, ехали цирковые артисты из Волгограда и Пензы. И старинное пневматическое ружье, кстати, в нерабочем состоянии, и полутораметровый удав, путешествующий в контейнере, оказались необходимым для номера реквизитом. По пути между циркачами и водителем фуры возникло небольшое недопонимание по поводу очередности проезда, и они погрозили тому из окна своей «пушкой». И, видимо, артисты были при этом настолько убедительны, что до смерти перепугали дальнобойщика, который помчался искать полицию, чтобы сообщить о «стрельбе» на дороге. Осмотрев необычный реквизит и предупредив циркачей, чтобы больше не выступали в неотведенных для этого местах, полицейские отпустили гастролеров и удава восвояси.