80 лет назад в Чебоксарах начал работать первый эвакогоспиталь

Здесь спасали от смерти солдат

Известный полководец маршал Советского Союза И.Х. Баграмян сказал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом». Свой вклад в Победу внесли и эвакогоспитали, дислоцированные на территории Чувашской АССР.

Приняли первый эшелон

За август — ноябрь 1941 г. в Чувашии было развернуто 14 эвакогоспиталей, в том числе 4 — в Чебоксарах. И первым начал свою работу эвакогоспиталь № 3057 на 410 коек, развернутый на базе бывшего трахоматозного института по ул. М. Сеспеля, 27 (в наши дни — отделение медицинской реабилитации). В октябре 1943 г. эвакогоспиталь был переведен в г. Алатырь и с 4 ноября 1943 г. начал функционировать на новом месте.

Эвакогоспиталь № 3057 был подготовлен к работе еще 13 июля 1941 г., но первый санитарный поезд с ранеными и больными прибыл в Чебоксары 8 августа 1941 г. С этой даты и начинается история эвакогоспиталя, специализировавшегося на лечении воинов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и органов зрения.

Кстати Начальниками эвакогоспиталя № 3057 в разное время были Анна Демьяновна Васильева, Ефросинья Артемьевна Терехова и Евгения Зиновьевна Ливак. Они были военнослужащими, имели воинские звания старших офицеров, специализировались на одном из профилей лечебного учреждения. Сотрудники эвакогоспиталя (врачи, лаборанты, провизоры, медсестры) были мобилизованы райгорвоенкоматами, но считались вольнонаемными. Военным комиссаром эвакогоспиталя № 3057 служил В.П. Флягин.

Стоит отметить, что вначале все эвакогоспитали республики имели два основных профиля: хирургический и терапевтический. Специализация была проведена только в ноябре 1941 г. Эвакогоспиталь №?3057 был определен как госпиталь, который специализируется на лечении воинов с тяжелыми ранениями нижних конечностей и внутренних органов. С 1 декабря 1941 г. эвакогоспиталю был дополнительно установлен офтальмологический профиль и организовано хирургическое глазное отделение. Консультантом госпиталя по офтальмологии был утвержден профессор А.С. Чемолосов. Эвакогоспиталь также специализировался на повреждениях суставов и костей лица.

Окулисты и педиатры стали хирургами

Докладная записка А. Брук и А. Степанова о работе эвакогоспиталей в г. Чебоксары от 27 сентября 1941 г. дает следующую характеристику работе эвакогоспиталя № 3057: «В госпитале № 3057 имеются рентгеновский кабинет, который обслуживает и госпитали № 3056 и 3058, физиотерапевтические кабинеты, клиническая лаборатория и аптека. Врачебными кадрами укомплектован удовлетворительно. В госпитале работает квалифицированный хирург-травматолог с большим клиническим стажем тов. Селютин. Остальные врачи работали ранее окулистами, терапевтами и педиатрами, но они все прошли краткосрочные курсы по военно-полевой хирургии и с работой в госпитале справляются. Подготовка и усовершенствование врачей проводятся путем обходов консультантов и научных конференций».

Для лечебно-диагностических целей госпиталь имел также физиотерапевтический, зубной, физкультурный кабинеты и клиническую лабораторию. К 1942 г. все кабинеты, за исключением лаборатории, были оборудованы и укомплектованы квалифицированными кадрами.

Всего к 1942 г. в эвакогоспитале работало 12 врачей, из них согласно докладу комиссара госпиталя № 3057 старшего политрука Флягина «Об общем состоянии работы эвакогоспиталя № 3057 на 20 января 1942 г.»: «один хирург — он же пом. нач. госпиталя по медицинской части, по специальности ортопед, стаж свыше 10 лет (Селютин), один терапевт, стаж 10 лет (Валк), 5 врачей окулистов (Васильева, Игнатьева, Миролюбова, Мурадьян, Болдырева), имеющие не менее 5-летнего стажа; 2 невропатолога (Сергеева, Певзнер): Сергеева — кандидат медицинских наук, один анатом (Орлова), один рентгенолог (Новофастовская), один зубной врач (Васильева)».

Из официанток — в медсестры…

В штате среднего медицинского персонала было 35 медсестер, из них 22 человека окончили полутора- и двухгодичные медсестринские и акушерские школы и 13 человек — полутора- и шестимесячные курсы. Для повышения квалификации медсестер проводились занятия по военно-полевой хирургии, гипсовой технике, рецептуре, лечебной физкультуре, массажу и переливанию крови. Как с врачами, так и с медсестрами проводились занятия по оказанию помощи в войсковом тылу в пределах роты и батальона.

Ряд медсестер без отрыва от основной работы получали специальность сестры перевязочной, лечебной гимнастики, операционной сестры и так далее. В докладе начальника эвакогоспиталя № 3057 Ливак от 19 ноября 1945 г. приводится пример: «т. Кикас — работала официанткой, не имела медицинского образования. Пришла работать в госпиталь санитаркой. Без отрыва от производства сдала зачет в объеме школы медсестер и теперь работает старшей медсестрой отделения…»

К 1943 г. в госпитале № 3057 без отрыва от работы было подготовлено 49 медсестер по различным профилям, из них 20 медсестер аттестованы на инструкторов по физкультуре, из которых могли работать самостоятельно 6 человек. Три врача не хирурга освоили военно-полевую хирургию.

Например, окулист-хирург Мария Миролюбова, работавшая в эвакогоспитале с августа 1941 г., овладела основами военно-полевой хирургии и самостоятельно проводила операции на глазах с хорошим результатом. За время работы в эвакогоспитале с 1941 по 1943 г. провела 112 общехирургических и 59 глазных операций. Кроме того, подготовила и обучила послеоперационному уходу за глазными больными 10 медсестер.

Возвращали в строй

Всей хирургической работой в госпитале руководил Борис Иосифович Селютин — по специальности ортопед-травматолог. Он работал в эвакогоспитале с момента организации, учил самостоятельно производить операции всех врачей госпиталя и осуществлял подготовку медсестер. Под его руководством они освоили основные методы лечения травм и восстановления конечностей, а также для лечения раненых стали применять новые на тот период методы: глухая гипсовая повязка, иссечение рубцов, скелетное вытяжение при переломах бедра, что способствовало хорошему и быстрому излечению при огнестрельных переломах. К 1943 г. возврат в строй раненых в бедро с повреждением костей составил 26%. После войны Б.И. Селютин был награжден орденом «Знак Почета».

Стоит выделить и Зинаиду Васильевну Блинову. По специальности она была методистом по лечебной физкультуре, работала в эвакогоспитале с августа 1941 г. по январь 1943 г., затем перешла старшим инспектором по ЛФК в Наркомздрав Чувашской АССР. Благодаря ее знаниям в строй вернулось большое количество воинов. Только за один 1942 г. среднее число процедур ЛФК на одного раненого составило 25, гигиенической гимнастикой было охвачено 1892 чел. Всего же на 1 января 1943 г. через кабинет ЛФК прошло 1452 чел., что составило 77% к числу раненых, находившихся в госпитале.

Спасибо шефам

Больные прибывали в госпиталь в септическом состоянии, с обильным гнойным отделяемым, с отеком конечностей, высокой температурой и в большинстве случаев при плохой фиксации конечностей. Несмотря на это, эвакогоспиталь № 3057 к 1943 г. не имел ни одного летального исхода, а выписка в строй составила 65%.

По организации и оборудованию, а также в работе эвакогоспиталя большую помощь оказывали шефы и общественность города. В Чебоксарах над госпиталем шефствовали 25 городских организаций (предприятия связи, завод № 654, НКВД и др.) и Ишлейский район. Шефы регулярно посещали госпиталь, проводили беседы с ранеными, давали концерты и оказывали большую помощь в хозяйственных вопросах (приносили раненым конверты, бумагу, открытки, курительную бумагу, спички, художественную литературу для чтения и т.д.).

Колхозы района привозили продукты для дополнительного питания больных.

С 1943 г., когда эвакогоспиталь № 3057 был переведен в г. Алатырь, над ним шефствовали две школы, железнодорожная станция, 8 предприятий и артелей города.

Из докладной записки секретаря Чувашского обкома ВКП(б) Матвеева о состоянии эвакогоспиталей 9 февраля 1942 г.: «В эвакогоспиталь № 3057 поступило от шефских организаций: мяса 663 кг., масла 21 кг., яиц — 539 шт., птицы — 216 кг., кондитерских изделий — 223 кг., рыбы — 66 кг., колбасы — 40,3 кг., муки пшеничной — 124 кг.».

Общественность города тоже помогала в работе госпиталя — при развертывании госпиталя обеспечила оборудованием, а в дальнейшем оказывала помощь в облуживании раненых. Местное население, в основном домохозяйки, привлекалось для работы в госпитале в особенности в дни приемки ранбольных. Например, 11 домохозяек дома № 16 по ул. Канашской г. Чебоксары вызывались госпиталем в любое время.

Чебоксарский горком ВЛКСМ прикрепил к эвакогоспиталю 70 студентов фармшколы в качестве резерва на случай тревоги и включил их в группу самозащиты госпиталя.

Готовили электромонтеров и счетоводов

В эвакогоспитале имелся клуб на 170 мест. В особенно трудные периоды работы — осень и зима 1941-1942 гг., весна и лето 1942-1943 гг., когда госпиталь работал с перегрузкой, в нем размещались и раненые. Когда клуб был свободен, в нем проходила культмассовая работа. Функционировал радиоузел, который использовался для трансляции всех проводимых в клубе мероприятий по палатам для тяжелобольных (в каждой палате имелись репродукторы и наушники). Кроме того, имелась большая библиотека, да и сам госпиталь выпускал газету «За Родину», в отделениях имелись свои стенгазеты.

По состоянию на 20 января 1942 г. в госпитале на лечении находились 408 раненых, выписано из госпиталя по выздоровлении (в % отношении к выписавшимся) в строй — 71,1%, в отпуск — 11,6%, снято с учета по инвалидности — 17,3%. Всего за время работы госпиталя с 8 августа 1941 г. лечение прошли 937 человек. Возвращение воинов в строй по выздоровлении в 1942-1945 гг. составило 71,9%.

Раненые, по выздоровлении признанные комиссией инвалидами или которым предоставлялся отпуск на 4 и больше месяцев, в большинстве своем отправлялись к родственникам или знакомым по их выбору местожительства. При этом они обеспечивались всем необходимым.

Раненым, у которых семьи находились в оккупированных областях, по выздоровлении признанным инвалидами, дополнительно оказывалась помощь за счет шефских средств (отпускались 100-150 руб. денег, лишняя пара белья, полотенце).

Раненые, получившие инвалидность и нуждающиеся в протезировании, отправлялись в госпитали специального назначения.

С ранеными, признанными негодными к дальнейшей службе, проводилась учеба. Из политдонесения зам. начальника госпиталя № 3057 по политчасти капитана Горелова за март 1944 г.: «Для получения той или иной квалификации занимаются курсы электромонтеров в количестве 15 чел., курсы счетоводов — 17 чел. Занятия проходят 3 раза в неделю. Больные очень довольны тем, что получат ту или иную специальность, какие-либо виды другого обучения в дальнейшем также будут организованы…»

Работали и после войны

Сотрудники эвакогоспиталя № 3057 благодаря правильному лечению, а также теплому материнскому уходу возвратили в строй многих раненых бойцов и командиров. По окончании войны эвакогоспиталь продолжил свою работу — врачи, медсестры и санитарки накопили большой опыт в лечении раненых воинов, поэтому он был оставлен для лечения инвалидов.

В послевоенное время работа эвакогоспиталя началась практически заново и протекала в сложной обстановке — многие врачи и медсестры были уволены по месту жительства мужей, а новые медработники не сразу освоили методы лечения, применяемые в госпитале, в частности физиотерапевтическое лечение и ЛФК.

Память о врачах и медсестрах эвакогоспиталя №?3057 солдаты, проходившие в нем лечение, сохранили надолго. В послевоенные годы в адрес эвакогоспиталя в большом количестве приходили благодарственные письма и телеграммы…

Ирина Капитонова, главный архивист отдела публикаций Госархива современной истории Чувашской Республики