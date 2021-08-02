37-летней жительнице Новочебоксарска грозит до пяти лет за кражу металлоизделий

…Она пролезла под запертыми входными воротами на территорию базы. В гараже насчитала 27 мешков с новыми железнодорожными деталями. И быстро смекнула, что на этом можно неплохо заработать, главное незаметно вывезти мешки…

Чтобы вывезти чужое имущество с производственной базы одной из чебоксарских организаций, занимающейся строительством, ремонтом и текущим содержанием железнодорожных путей, 37-летняя жительница Новочебоксарска вызвала водителя на личном грузовом автомобиле, который, похоже, и не догадывался о преступных намерениях клиентки. В тот момент, когда предполагаемая грабительница выносила новые детали, ее и задержали сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили, что подозреваемая в краже собиралась сдать похищенное в пункт приема лома черного металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды. «Таким образом, женщина могла причинить материальный ущерб собственнику на сумму более 90 тысяч рублей», — сообщила «СЧ» инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте Ирина Васильева. И добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.