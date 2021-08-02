В первый день выплаты на детей получили 160 тысяч родителей

Уже по итогам первого выплатного дня — 2 августа — семьи республики получили пособие на 160,6 тысячи детей школьного возраста. А всего в республике эту выплату получат более 175 тысяч детей.

Напомним, согласно Указу Президента России разовая выплата в размере 10 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в семье. Выплачивается пособие на детей, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года и 18 лет — не ранее 3 июля текущего года. Как уточнили в республиканском отделении ПФР, получить выплаты могут также семьи с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и поэтому продолжающими учиться в общеобразовательной школе.

Заявление на выплату можно подать до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг или лично через клиентскую службу, предварительно записавшись на прием.