В Чувашии завершился марафон «Именем детства, во имя детства»

«Важна не сумма, важно участие…»

Почти полгода нынче длился благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства». Как писала ранее «СЧ», решение продлить акцию добра до 1 августа было принято в конце мая — накануне Дня защиты детей, когда обычно уже подводятся итоги. Причина в том, что на тот момент была собрана относительно небольшая сумма, порядка 3 млн рублей. И председатель Чувашского регионального отделения Российского детского фонда (или коротко — Детского фонда Чувашии) Юрий Кислов тогда заверил, что благодаря «отсрочке» копилка марафона сможет еще пополниться. Надежды оправдались: по итогу акция собрала почти вдвое больше — свыше 5,8 млн рублей.

Поддержка стала более адресной

Напомним, благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» имеет более чем 25-летнюю историю. У его истоков стояла видный общественный деятель, журналист, корреспондент ИТАР-ТАСС Валентина Иванова, возглавлявшая Детский фонд Чувашии почти два десятилетия. Она ушла из жизни шесть лет назад, а ее доброе дело до сих пор живет. Валентина Андреевна не раз рассказывала коллегам, как в 90-е годы всем миром собирали одежду и продукты питания для детских домов и интернатов.

«Сейчас, когда такие учреждения благодаря государственным мерам поддержки обеспечены всем необходимым, задачи как у детского фонда, так и у марафона иные, — говорит нынешний председатель регионального отделения Юрий Кислов. — Поддержка стала более адресной».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Марафон «Именем детства, во имя детства» сегодня гармонично дополняет меры, которые принимаются федеральным правительством и республиканскими властями по созданию комфортных условий для развития детей. Здесь важна не сумма, важно само участие. Чем больше будет нас, людей, которые участвуют в этом марафоне, тем больше у детей будет возможностей».

Средства, собранные во время акции, направляются на срочную социальную помощь ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям-инвалидам. Отдельные программы фонда посвящены детскому церебральному параличу, туберкулезу и онкологии. На благотворительные деньги закупается новое медицинское оборудование, специальные препараты, тренажеры для медицинских и реабилитационных учреждений. Поддерживает фонд также одаренных ребят и юных спортсменов Школьной волейбольной лиги…

«Локомат» и «Атлант» помогут ходить

По традиции последних лет итоги марафона подводятся в одном из социальных или образовательных учреждений республики, для которых организатор благотворительной акции — Детский фонд Чувашии является добрым помощником. В этот раз торжественное закрытие марафона прошло в Реабилитационном центре для детей. На мероприятие прибыли Глава республики Олег Николаев вместе с супругой Натальей Алексеевной — председателем Союза женщин Чувашии, вице-премьер правительства республики и руководитель Минобразования Чувашии Алла Салаева и другие официальные лица.

Во время экскурсии по центру директор Елена Шафейкина познакомила гостей с новым приобретением учреждения — роботизированным комплексом обучения ходьбе «Локомат», который был установлен в прошлом году за счет бюджета республики. Реабилитацию на нем уже прошли около 90 детей-инвалидов, всего же робот-помощник способен обслуживать почти 150 ребятишек в год. Посетители центра смогли увидеть, как проходят занятия: маленький пациент с ДЦП, поддерживаемый специальными подлокотниками и ремнями безопасности, делая шаг за шагом с помощью аппарата-робота, тренировался правильно ходить.

«Курс реабилитации на таком тренажере состоит из 10 занятий. В результате у детей нормализуется тонус мышц, улучшается амплитуда движений, увеличивается мышечная сила», — рассказала врач по лечебной физкультуре Ольга Герасимова.

ЕЛЕНА ШАФЕЙКИНА,

директор БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии: «Мы сотрудничаем с Детским фондом уже более 15 лет, и помощь всегда приходит своевременно и по нашей заявке. Рады, что у нас есть такой социальный партнер, который готов прийти на помощь в любую минуту».

В зале адаптивной физкультуры Елена Шафейкина рассказала о новейших тренажерах, развивающих у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата координацию движений рук и ног, а также о пользе реабилитационного костюма «Атлант». По ее словам, детский фонд помог приобрести центру шесть таких костюмов, а также аппарат «Магнон-Слип» для детишек с заболеваниями нервной системы. Помогает фонд проводить центру и ежегодные творческие фестивали для ребят с проблемами здоровья. Средства на эти цели благотворительной организации удается собрать в том числе и в рамках марафона «Именем детства, во имя детства». А значит, есть в этом и вклад неравнодушных жителей республики…

За отзывчивость и милосердие

Подводя итоги марафона, председатель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов поблагодарил всех, кто внес посильную лепту в благое дело. Число участников благотворительной акции из года в год не убывает, отметил он. Исключением стал лишь прошлый год: во-первых, в мир пришла пандемия коронавируса, а во-вторых, из-за того, что в декабре 2019 года «лопнул» Чувашкредитпромбанк, на его счету «зависли» большие суммы собранных фондом средств. Благодаря поддержке Олега Николаева, деньги будут возвращены в фонд, обнадежил Юрий Михайлович.

«Итак, 5211551 рубль поступило нынче на расчетный счет фонда, — привел он точные итоговые цифры. — Кроме того, 652914 рублей — это целевые поступления. Таким образом, общая копилка марафона составила 5864465 рублей!»

Традиционно отметили города и районы, принявшие наиболее активное участие в марафоне. В тройке лидеров Порецкий, Шемуршинский и Красночетайский районы. Солидный вклад внесли администрация Главы Чувашии, медучреждения Новочебоксарска, Госсовет Чувашии, администрация Чебоксар, «Отделфинстрой», ОЖДХ, фирма «Август», Чувашпотребсоюз и многие другие.

СПРАВКА «СЧ» Российский детский фонд (первая независимая общественная благотворительная организация в Советском Союзе) был создан в 1987 году по инициативе известного писателя Альберта Лиханова. Через год открылось чувашское отделение.

Особая благодарность — компании «АБС Электро» и Чувашскому отделению ПАО «Сбербанк», которые направили крупные средства на помощь детям. За доброту и милосердие обе организации были награждены медалями «Меценат детства». Отметил Юрий Кислов и помощь Союза женщин Чувашии, который привлек в копилку марафона десятки тысяч рублей благодаря благотворительному балу.

Поблагодарил участников марафона и Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона, напомним, является председателем оргкомитета марафона.

«Когда мы объединяем усилия, чтобы помочь детям, испытывающим трудности, ребятам, которые хотят заниматься творчеством или мечтают покорить спортивные вершины, конечно, это сплачивает общество. Отрадно, что это лежит в традиции нашего народа, которую мы называем «ниме» и стараемся использовать во всех сферах нашей жизни», — подчеркнул Олег Алексеевич. И добавил, что благотворительный марафон, в котором участвует вся республика, — от простых граждан до крупных компаний и органов власти, служит прекрасным дополнением к существующим государственным мерам поддержки. Именно добрые дела, что свершаются от души, по велению сердца, позволяют сегодня дойти до каждого ребенка, нуждающегося в помощи.

МЕЖДУ ТЕМ

В республике высадится «Десант доброты»

Завершилось мероприятие подведением итогов республиканской онлайн-викторины, посвященной жизни и творчеству русского писателя Альберта Лиханова, — основателя Российского детского фонда, а ныне председателя общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». А буквально за несколько часов до того Олег Николаев пообщался с общественным деятелем по видеосвязи…

Поприветствовав Главу республики, Альберт Лиханов напомнил, что в октябре прошлого года по Указу Президента была создана Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей», в состав учредителей которой вошли Минпросвещения России, Российский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов.

«Цель нового фонда — объединить под своим крылом усилия государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, помогающих их всестороннему развитию и воспитанию», — отметил его председатель, добавив, что благодаря такой сплоченности сил можно больше вложить и большего добиться. Региональное отделение он предложил возглавить Юрию Кислову, которому по долгу службы в детском фонде близка эта работа.

Чтобы официально скрепить дружбу и объединить усилия, Альберт Анатольевич и Олег Николаев приняли решение подготовить трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Чувашией, Российским детским фондом и Фондом защиты детей и участии в совместных проектах. Одним из них станет проведение в нашей республике благотворительной акции «Десант доброты». Во время «десанта» специалисты ведущих федеральных медицинских центров проведут медицинские обследования детей с нарушениями слуха и зрения и ребят, оставшихся без попечения родителей.