Пожар на газопроводе в Чебоксарах потушен

Вчера в юго-западном микрорайоне на реконструируемом участке дороги вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Чувашии, сигнал на пульт пожарных поступил днем, в 12.45. В ходе ремонтных работ по улице Гражданской рядом с проезжей частью был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 21,9 см, в результате чего началась утечка газа и произошло возгорание. Газ в нежилых помещениях отключили, а сам пожар огнеборцам удалось ликвидировать спустя сорок минут. По предварительным данным, пострадавших не было.
Опубликовано: 2 августа 2021 г.
Читайте также:
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками