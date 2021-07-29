Пожар на газопроводе в Чебоксарах потушен

Вчера в юго-западном микрорайоне на реконструируемом участке дороги вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Чувашии, сигнал на пульт пожарных поступил днем, в 12.45. В ходе ремонтных работ по улице Гражданской рядом с проезжей частью был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 21,9 см, в результате чего началась утечка газа и произошло возгорание. Газ в нежилых помещениях отключили, а сам пожар огнеборцам удалось ликвидировать спустя сорок минут. По предварительным данным, пострадавших не было.