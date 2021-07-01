Трое наркоторговцев предстанут перед судом

Гастролеры с запретным грузом

В Чебоксарах перед судом предстанут трое участников организованной преступной группы, обвиняемые в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

По версии следствия, трое жителей Чебоксар, Санкт-Петербурга и Ярославля, являясь участниками ОПГ, с мая по декабрь прошлого года приобретали в ряде регионов России крупные партии наркотических средств. Затем расфасовывали их в более мелкие партии и с соблюдением мер конспирации размещали их в «тайники — закладки» по пути своего следования на территориях Владимирской, Нижегородской областей, Республик Татарстан, Марий Эл и Чувашии. Именно в нашей республике и был задержан один из наркодельцов. В ходе предварительного следствия, проведенного МВД по Чувашии, обнаружено и изъято около трех килограммов синтетических и растительных наркотических средств. Они принадлежали обвиняемым и предназначались для дальнейшего сбыта. Материал дела уже в суде.

Не только гастролеры попадаются на сбыте наркотической отравы. В Канаше местный житель в августе прошлого года уговорил 17-летнюю знакомую употребить наркотик, да еще с собой дал для дальнейшего потребления. Злоумышленника взяли под стражу, сейчас он ждет судебного заседания. Однако в ходе предварительного следствия житель Канаша утверждал, что никаких наркотиков своей знакомой не предлагал. А ведь эту историю стали раскручивать после того, как девушке после потребления наркотика стало плохо, она обратилась в медицинское учреждение, где и был установлен факт наркотического опьянения. Дело расследовало СУ СКР по Чувашии. Если в суде вина злоумышленника будет доказана, его ждет суровый приговор.