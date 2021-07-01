Денис Мантуров посетил Чувашию с рабочим визитом

Сегодня с рабочим визитом республику посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Гость и Глава республики Олег Николаев побывали на заводе по производству солнечных ячеек и модулей Группы компаний «Хевел» в Новочебоксарске, в Чебоксарском троллейбусном управлении и Чебоксарском речном порту. Посетили также Музей космонавтики в селе Шоршелы.

«Хевел» является первым и единственным в России и Европе предприятием полного цикла по производству фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 МВт в год. Генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай и директор завода Александр Дубровский ознакомили представителей федеральных и республиканских органов власти с основными этапами производства фотоэлектрических ячеек и модулей — от входного контроля сырья до измерения электрофизических параметров и проверки качества готовой продукции. Также гостям были представлены образцы выпускаемой продукции.

В ходе состоявшейся здесь рабочей встречи Денис Мантуров и Олег Николаев обсудили реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы. Направленная на улучшение отдельных социально-экономических показателей республики, она содержит 19 мероприятий. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета с 2020 по 2024 годы составляет 5 млрд рублей.

«В 2020 году в республику из федерального бюджета поступили средства в сумме одного миллиарда рублей на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. Все средства освоены в полном объеме. В результате малому и среднему бизнесу были предоставлены микрозаймы на общую сумму 555,6 млн рублей на реализацию 126 инвестиционных проектов и создание 353 новых рабочих места. Это позволило дополнительно привлечь 514,7 млн рублей инвестиций. 96 субъектам МСП была оказана гарантийная поддержка на сумму 474,1 млн рублей, что позволило привлечь финансирование кредитных организаций в сумме 2,1 млрд рублей, реализовано 105 инвестиционных проектов, привлечено инвестиций на сумму 2,5 млрд рублей, создано 68 новых рабочих мест», — сообщил Олег Николаев.

Руководитель республики отметил, что в 2021 году Чувашии из федерального бюджета также выделен один миллиард рублей, из них 650 млн – на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, 200 млн рублей – на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, 150 млн рублей – на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов.

С 2022 года в рамках программы предусмотрены мероприятия по созданию новых инвестиционных площадок для развития производственного бизнеса – это создание государственных агропромышленных парков на территории Цивильского и Батыревского районов, индустриального парка в Новочебоксарске, а также создание частных промышленных технопарков. «Помимо этого, в нынешнем году мы планируем подать заявку на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске. Работу запустили. Завершаем подготовительные работы и планируем направить заявку в Правительство для принятия соответствующего решения», — отметил Олег Николаев.

Глава Минпромторга, в свою очередь, отметил, что министерство продолжит оказывать республике поддержку по реализации масштабных инвестиционных проектов. «Мы с вами обсудили, что начнем работу по созданию нового производства по обеспечению проекта «Хевел» сырьем для того, чтобы производить чистый кремний для монокристаллических пластин солнечных панелей. И будет правильно, если данное производство будет локализовано в Чувашии. Мы окажем всяческую поддержку, чтобы этот проект реализовался», — подчеркнул он.

Олег Николаев выразил признательность руководителю Минпромторга России за поддержку, которую республика получает в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Для оказания экстренной помощи пациентам, инфицированным COVID-19, поставлены 29 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» на сумму более 32 млн рублей. В 2020 году в регион поставили 77 машин для медицинских организаций общей стоимостью 226,8 млн рублей, в том числе 20 легковых автомобилей переданы в медицинские организации, оказывающие помощь сельскому населению республики.

Олег Николаев также поблагодарил Дениса Мантурова за помощь в обновлении троллейбусного парка региона. Благодаря заключенному соглашению Чувашия получила субсидию в размере 1,174 млрд рублей на покупку 68 троллейбусов. «Новый транспорт существенно изменил облик городов Чувашии. В Чебоксарах на маршруты вышло 60 новых троллейбусов, в Новочебоксарске – восемь. Все они соответствуют современным требованиям и удобны для пассажиров, в том числе для маломобильных граждан», — подчеркнул Олег Николаев. Руководитель республики отметил, что часть троллейбусов обладает увеличенным автономным ходом до 20 км, что делает возможным их эксплуатацию на участках, не оборудованных контактной сетью: «С помощью них обеспечили троллейбусным сообщением микрорайон «Солнечный» города Чебоксары, который активно застраивается. Жители очень рады».

Также в ходе встречи Денис Мантуров вручил Олегу Николаеву сертификат на получение спортивного оборудования, музыкальных инструментов, бесконтактных напольных диспенсеров с функцией изменения температуры тела человека и автоматической дезинфекцией рук, которые будут направлены в социальные и культурные объекты республики.

В продолжение рабочей поездки Денис Мантуров и Олег Николаев побывали в селе Шоршелы, где возложили цветы на могилу космонавта Андрияна Николаева и посетили Музей космонавтики.

Завершился визит посещением Чебоксарского троллейбусного управления и речного порта, где руководитель Минпромторга России и Глава Чувашии осмотрели скоростное судно на подводных крыльях «Валдай», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.