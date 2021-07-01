САВВАТИЙ

митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии

«Вопрос вакцинации — не религиозный вопрос, и он не может быть темой для благословения. Нельзя говорить, что церковь не благословляет прививаться. Ошибочным также является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Люди, которые говорят, что не будут прививаться по религиозным соображениям, скорее всего, лукавят. Мы рекомендуем всем жителям сделать прививки. Я на личном примере доказываю своим

работникам, что вакцинация необходима, потому что от нее зависят здоровье и жизнь других людей».