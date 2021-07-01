Сводный поисковый отряд РГО и Северного флота исследует остров Кильдин

Чтобы сохранить память о героях

Продолжается совместная поисковая экспедиция Русского географического общества и Северного флота на острове Кильдин в Мурманской области, возглавил которую Дмитрий Алексеев, руководитель экспедиционного отряда Чувашского республиканского отделения РГО. Его заместители — постоянный автор нашей газеты, руководитель Поискового движения Чувашии Евгений Шумилов и командир поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ Сергей Кодыбайкин.

Цель экспедиции — обследование мест ведения боевых действий в период Великой Отечественной войны, поиски предметов вооружения, военной техники и быта, изучение состояния военных мемориалов и воинских захоронений и проведение работ по их благоустройству. За прошедшие годы деревянные памятники обветшали и многие могилы героев войны стали безымянными, сообщает Минобразования Чувашии.

Сводный поисковый отряд РГО уже провел исследования аэродрома на острове Кильдин. В годы войны аэропорт выполнял вспомогательные функции, принимал самолеты, которые получили серьезные повреждения над Баренцевым морем или же самолеты, которым не хватало топлива до материка.