«Разливайка» на большом проспекте

Устранит ли неудобства для жильцов норма площади рюмочной?

Тема этих точек общепита, где можно на ходу «махнуть» сто граммов водки и кружку пива «на прицеп», продолжает волновать людей. Десятки таких заведений функционируют в столице республики. Некоторые располагаются в местах относительно удаленных от людского глаза, не сильно беспокоя жильцов, но есть и вполне «публичные»…

Одно из таких кафе находится в фасадной части огромного девятиэтажного жилого дома в самом начале проспекта 9-й пятилетки. В соседних подъездах — заведение с хорошей репутацией, промтоварные магазины. У данного же кафе реноме не очень… Полдень, у входа — группа товарищей сильно нетрезвого вида. На парапете сидит полуголый мужик с пластиковым стаканом пива. Мат, крик, табачный дым, и все это — напротив оживленной остановки общественного транспорта одного из центральных проспектов. Картина хорошо просматривается из окон нижних этажей дома. Через арку во дворе — детская площадка. Внутренний интерьер заведения не обновлялся, судя по всему, лет двадцать. Стоит кислый запах пиво-водочной смеси, за столиками — тоже изрядно на взводе небритый контингент. В меню, кроме пива и водки, значатся и пельмени, но это, скорее, для отвода глаз — посетители сюда приходят явно не покушать. Много лет жильцы дома протестуют против такого соседства. Они хотели обратить внимание на проблему в ходе недавней прямой линии Главы Чувашии, но не смогли настроить соцсети. Поэтому воспользовались надежным и проверенным способом — обратились в нашу газету. Арка и двор подчас превращаются в туалет, пишут они. Пьяные со стаканами располагаются на детской площадке, разбрасывают мусор. Грузовики с товаром подъезжают к кафе со двора прямо через газон. Качество разливаемой алкогольной продукции, видимо, сомнительное — не раз «скорая» увозила посетителей в бесчувственном состоянии. Нередки драки, люди не единожды вызывали полицию, составлялся протокол, чем дело и ограничивалось. Попытки урегулировать ситуацию с «разливайками» предпринимаются давно. В последний раз в сентябре 2020 года Госсовет республики принял законодательную норму, ограничивающую работу «питейных» заведений в жилых домах или пристроях к ним.

В частности, предусматривается, что розничная торговля алкоголем в тех заведениях, которые располагаются в жилых домах, теперь допускается лишь если площадь их зала не менее 50 кв. метров. Однако сможет ли данная норма радикально устранить неудобства для жильцов? Какая разница, 50 «квадратов» они занимают или 100 — пьяные портят своим видом пейзаж на улице и по-прежнему мочатся, где им вздумается. По данным жильцов этого дома, площадь их «разливайки» более 80 метров, значит, тут не придерешься. По логике, самое надежное — совсем запретить размещение «разливаек» в жилых домах, отправив в отдельно стоящие здания нежилого предназначения. Но это сократит, по мнению хозяев «точек», поток посетителей, которым подавай шаговую доступность — прямо под дверями их квартир… Хотя есть «разливайки» и не в жилых домах. На Чапаевском поселке такая размещается в старом отдельном здании, где многие десятилетия обитают подобные «точки». Открылась эта «точка» сначала под поэтичным названием «Хмельной дворик», потом переименовалась в прозаичное и брутальное «Гараж». Недостатка в посетителях нет чуть ли не круглые сутки. Напротив — шикарный парк, недавно реконструированный за 30 млн рублей, за углом в 30 метрах — детская площадка. Через парк метрах в ста — школа. Так что «разливной» вопрос все равно остается открытым…