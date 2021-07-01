У кого на селе заработок больше?

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Средняя зарплата работников сельского хозяйства Алатырского района в январе — июне нынешнего года, по данным отдела экономики и муниципального имущества райадминистрации, составила 35,2 тысячи рублей. Это почти на 10 тысяч выше, чем в сельскохозяйственной отрасли всей республики.

Как поясняет начальник отдела сельского хозяйства и экологии Мария Ховрина, высокий уровень оплаты труда сельчан обеспечивается, главным образом, крупным инвестором, пришедшим в район лет десять назад. Он не скупится на достойное вознаграждение работящих квалифицированных, добросовестных механизаторов и животноводов, чтобы закрепить их на селе. Необходимость в этом острая — как сообщают в администрации Алатырского района, среднесписочная численность работающих в местных сельскохозяйственных организациях в минувшем первом полугодии составила всего лишь 125 человек.

Опубликовано: 21 июля 2021 г.


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