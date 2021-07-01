Жалко стало птичку…

Благодарность от администрации спортшколы по баскетболу имени В.И. Грекова пришла на днях в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу за то, что спасатели помогли выручить из беды ласточку, попавшую в вентиляционную камеру фасада школы.

Сообщение о застрявшей за вентиляционной решеткой птице поступило на пульт оперативного дежурного 8 июля. Конечно, у спасателей хватает и более серьезных дел, но в тот момент дежурная бригада, в составе которой были Александр Петрушкин, Валерий Овчинников и Александр Егоров, была свободна, да и как не пожалеть птицу — живое ведь существо. Вот и выехали на помощь.

Приставив лестницу к стене здания, поднялись и вытащили испуганную ласточку. Спасатель, освобождавший пернатую, понял, что ко всему прочему ее лапки запутались в проволоке и нитках. Спустившись, он с помощью кусачек вызволил птичку из пут. «Все, все…» — ласково приговаривал мужчина, успокаивая бедолагу. Когда он опустил ласточку на траву, она расправила крылья, но, видимо, пребывая все еще в шоке от пережитого, лапками крепко держалась за руку своего спасителя и не двигалась с места. «Видимо, не хочет отпускать своего избавителя…» — пошутили коллеги. Поняв, что ей больше ничто не угрожает, птица улетела.

Между тем

Змеиные свадьбы

Как рассказывают в поисково-спасательной службе, выручать из беды братьев меньших приходится нередко — то кошек, то собак, то птиц. А бывает, что спасать приходится и от животных, например, от змей.

Так накануне чудесного спасения ласточки на пульт дежурного поступил звонок от женщины, которая на террасе дома обнаружила черную змею около метра длиной. Спасатели выехали по звонку, но, обследовав территорию, незваную гостью не обнаружили — видимо, она успела уползти. В тот же день от жительницы одного из частных домов поступил еще один тревожный звонок, и опять к приезду спасателей пресмыкающееся исчезло.

Чаще всего при встрече с человеком змеи действительно предпочитают уползти или спрятаться, но во время брачного периода они агрессивны и могут напасть. А ведь как раз на середину июля приходятся так называемые «змеиные свадьбы» гадюк, предупреждают спасатели дачников и любителей отдохнуть на природе.