Неблагоприятные дни и часы с 22 по 28 июля 2021 г.

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

23 июля (пик с 19 до 21 часа). Возможно обострение болезней мышц и суставов. Остерегайтесь травм.

24 июля (пик с 5 до 7 часов). Возможны скачки артериального давления, сердечные боли, обострение хронических болезней. Не перегружайте ноги.

26 июля (пик с 3 до 6 часов). Возможны болезни печени, связанные с алкоголизмом и злоупотреблением лекарствами. Воздержитесь от спиртного и кофе.

27 июля (пик с 22 до 24 часов). Возможно обострение психических недугов. Повышена опасность аварий. Опасайтесь инфекций.

Опубликовано: 21 июля 2021 г.


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