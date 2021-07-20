Для Чебоксар надо придумать логотип и брендбук

В столице республики стартовал конкурс на разработку логотипа и брендбука «Чебоксары — город трудовой доблести». Перед будущими конкурсантами поставлена задача — сделать понятный, узнаваемый, оригинальный и эстетически привлекательный логотип, отражающий значимость трудового подвига жителей города в годы Великой Отечественной войны. Брендбук же, сообщают организаторы конкурса, должен включать в себя презентацию логотипа, фирменные цвета и шрифты, а также варианты сувенирной продукции. Прием заявок завершится 15 сентября, а итоги конкурса подведут до 30 сентября. Положение о конкурсе можно найти на сайте администрации Чебоксар.