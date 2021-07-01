Когда забывают о чести мундира…

Те, кто должен стоять на страже закона, порой сами его нарушают. Подполковник полиции, следователь линейного отдела МВД на транспорте, сотрудники УФСИН обвиняются в совершении коррупционных и других преступлениях.

Стащил вещдок в кабинете начальника

Завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска полиции № 1 Управления МВД России по Чебоксарам, которого уличили в краже, превышении должностных полномочий и получении взятки в значительном размере. А второму фигуранту — бывшему старшему следователю следственного отделения Чувашского линейного отдела МВД РФ на транспорте инкриминируется посредничество во взяточничестве.

События относительно недавние — прошлогодние. По версии следствия, подполковник полиции, занимая руководящую должность, совершил кражу в служебном кабинете начальника отдела уголовного розыска. Воспользовавшись дубликатом ключа от входной двери, замначальника взял из сейфа и присвоил полиэтиленовый пакет, в котором лежало более 20,5 тысячи рублей, изъятых у одного из фигурантов по уголовному делу. Кроме того, подполковнику по роду службы стало известно о местонахождении мобильного телефона марки «Honor 20 PRO», ранее утерянного жительницей Чебоксар. Под предлогом его возврата владелице он связался с гражданином, обнаружившим телефон, и забрал у него аппарат. Но не приобщил какие-либо документы на этот счет в материалы соответствующей проверки, и телефон не сдал, а продал его за 5 тысяч рублей.

В декабре того же года замначальника ОУР решился еще на одну авантюру. Он узнал от старшего следователя следственного отделения Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте о том, что его знакомый обратился к нему с просьбой помочь привлечь к ответственности лиц, совершивших в отношении него противоправное деяние. И они вместе убедили потерпевшего передать подполковнику деньги якобы для организации и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по его заявлению. При посредничестве следователя замначальника в итоге получил 43 тысячи рублей, после чего был задержан с поличным сотрудниками оперативно–розыскной части собственной безопасности МВД по Чувашии. В ходе расследования уголовного дела, проводимого СУ СКР по Чувашии, обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. Оба они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы направлены в Ленинский районный суд.

Не избежать суда и бывшему полицейскому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. В сентябре прошлого года 37-летний сотрудник управления МВД России по городу Чебоксары получил 4,5 миллиона рублей от знакомого, которого ввел в заблуждение. Полицейский сообщил, что в Москве налоговики проверили подконтрольную ему фирму и готовятся направить материалы в полицию. Но проверку можно прекратить, если передать людям в погонах энную сумму…

Получив деньги, сотрудник МВД сам оказался фигурантом уголовного дела, по которому СУ СКР по Чувашии уже завершило следствие. Помогли выйти на предприимчивого полицейского сотрудники регионального УФСБ. На его имущество наложен арест на общую сумму около 8 миллионов рублей. Кстати, в ходе расследования дела он добровольно возместил ущерб потерпевшему в размере 1,5 миллиона рублей.

За взятку принесут телефон и наркотики

Криминальные истории периодически происходят в исправительных учреждениях республики. К примеру, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника колонии № 4 (Чебоксары), обвиняемого в получении взятки. В феврале прошлого года он за 20,5 тысячи рублей незаконно пронес на территорию этой колонии мобильный телефон для передачи одному из осужденных. Однако его действия пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности УФСИН. Дело в суде. В СУ СКР по Чувашии сообщили, что осужденному, передавшему взятку сотруднику колонии, тоже предъявлено обвинение и вскоре он предстанет перед судом.

Кстати, это не первое дело, когда взяткодатель из мест лишения свободы привлекается к уголовной ответственности. Также завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя республики, отбывающего наказание в колонии № 6, что в Чебоксарском районе. По версии следствия, в декабре прошлого года осужденный через свою сестру, не осведомленную о его преступных намерениях, передал сотруднику исправительной колонии взятку в 30 тысяч рублей за незаконный пронос для него на территорию колонии наркотиков: более 8 граммов гашиша и более 7 граммов мефедрона. Наркотики позже были изъяты в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального УФСИН. И этот фигурант скоро предстанет перед судом. А теперь уже бывшего сотрудника колонии, принявшего взятку, суд приговорил к пяти годам условного лишения свободы.

Также выслушал приговор бывший заместитель начальника той же исправительной колонии № 6 — ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Как установлено, в декабре 2020 года замначальника колонии потребовал от четырех подчиненных сотрудников передать ему часть премии, выплаченной по итогам работы за прошлый год. Находясь в зависимом служебном положении от вышестоящего руководителя, сотрудники учреждения передали ему 13 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками Управления регионального УФСБ. Суд приговорил фигуранта к штрафу в 40 тыс. рублей.