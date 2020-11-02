«Наш главный тренер — дочка Аделина»

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону и женской сборной по лыжным гонкам Николай Лопухов в этом году отметил 75-летний юбилей. Несмотря на возраст, мэтр находится в хорошей форме и продолжает работу с бывшим лидером сборной России Татьяной Акимовой, которая вернулась в спорт из декрета и нацелилась на участие в Олимпиаде-2022. Об этом и о многом другом Лопухов рассказал в интервью NEWS.ru.

— Как началось ваше сотрудничество с Акимовой? Кто предложил вам поработать вместе?

— Нас связал один товарищ. Я поговорил с отцом ее мужа (муж — бывший биатлонист Вячеслав Акимов. — NEWS.ru), который является ее личным тренером. У него личный бизнес и некогда заниматься тренерской деятельностью, поэтому он попросил меня помочь. Мы обговорили условия работы с Федерацией биатлона Чувашии, и я стал консультировать Татьяну.

— Когда вы начали работать?

— С июня этого года.

— В какой форме она к вам пришла?

— Она занималась все это время, но по сути это была не работа, а физкультура. Два года без активных тренировок и роды не могли не отразиться на ее состоянии. Сейчас она более-менее приводит себя в форму. Мы провели сбор в Токсово, где она была с ребенком. Дочка, конечно, отнимает много времени. Татьяна в первую очередь мама, во вторую — спортсменка. Но надо отдать должное мужу, он помогает ей с ребенком.

— Вы верите, что Татьяна сможет вернуться на прежний уровень, когда она боролась за призовые места на Кубке мира?

— Я ее наблюдал и раньше и всегда считал одаренной девочкой. Конечно, сейчас ее задача втянуться и попасть в сборную России на следующий год, чтобы готовиться к Олимпийским играм в команде.

— В чем особенности подготовки спортсменки, которая пропустила два года?

— Главный тренер у нас дочка Аделина, которой год и два месяца. Мы подстраиваемся под ее воспитание и режим дня. Таня ее до сих пор подкармливает. Моя задача помочь ей вернуться.

— Как оцениваете выступление Акимовой? Ожидали большего или для ее нынешнего состояния это нормальные результаты?

— Дело в том, что пропуск двух лет сказывается. Во-вторых, она и раньше летом выступала не очень ярко. Тренеры и сами говорят, что она выступила на четыре с плюсом относительно своих прежних результатов. Она зимой выступает лучше, чем летом. Хотелось бы лучших результатов, но в целом ее состояние было таким, каким мы его и представляли. Все-таки работали мы еще мало времени и больших целей на этот старт не ставили, выступали в тренировочном режиме. Мы довольны сентябрьским выступлением и теперь готовимся войти в зимний сезон.

— Входить придется через старты на Кубок России?

— Сейчас мы завершили сбор в Токсово и в ноябре будем тренироваться в Тюмени и дальше участвовать в соревнованиях… Наша главная задача с Вячеславом — поднять мастерство Тани, добиться гармонии стрельбы и гонки, чтобы она была достойна сборной.

— На этом этапе карьеры вы видите себя больше в роли консультанта, которая предполагает меньшую загрузку?

— Я работаю с Татьяной как тренер, но с одной спортсменкой это делать легче, а в сборной, где 8–10 разных спортсменок, сложно их объединять. Как правило, летом в коллективе всегда неплохие отношения, а зимой бывает по-разному. В лыжной сборной женщины раньше летом дружили, а ближе к зиме отгораживались друг от друга занавесками. Сложно тренировать сборную, где к каждой спортсменке нужен индивидуальный подход и каждая желает быть лидером.

— Кроме Акимовой вы с кем-то сейчас работаете? Может, консультируете бывших воспитанников-мужчин?

— Я не сторонник писать планы и работать удаленно. Все равно нужно видеть глаза, технику, а просто писать планы — не мое. Я общаюсь с Максимом Цветковым, но с методической точки зрения я никакой роли не играю в его подготовке. Морально поддерживаю парня, и все. Работать, не видя спортсмена, все равно что любить женщину по телефону…

Александр Круглов

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Фото из vk.com Акимовой. Первым стартом после возвращения в большой спорт для Татьяны Акимовой стал летний чемпионат России, прошедший в сентябре в Тюмени. В спринте наша спортсменка заняла 12-е место, в индивидуальной гонке — 8-е, а в составе команды ПФО-2 стала бронзовым призером эстафеты.