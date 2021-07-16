О прививках в прямом эфире

16 июля состоится «прямая линия», посвященная вопросам вакцинации населения от COVID-19.

На вопросы жителей республики о вакцинации против коронавируса в онлайн-режиме ответят вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения республики Владимир Степанов и главный врач Центральной городской больницы Чебоксар Татьяна Маркелова. Начало «прямой линии» — в 10.00.

Вопросы можно задать по телефону (8352) 56-51-05, а также в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте. Транслироваться «прямая линия» будет в эфире Национального телевидения Чувашии, в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте, на канале YouTube НТРК Чувашии и на странице Аллы Салаевой в Инстаграм.