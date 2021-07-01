Безопасный путь к сердцу

В Чувашии впервые провели новую высокотехнологичную операцию — транскатетерную имплантацию аортального клапана.

Прошла она 13 июля в Республиканском кардиологическом диспансере. Малотравматичный метод с использованием инновационной системы транскатетерного протезирования позволяет заменить пораженный аортальный клапан на искусственный биологический протез без всяких разрезов. Такие операции показаны пациентам с выраженным аортальным стенозом — одним из самых распространенных пороков сердца у взрослых, а также пожилым пациентам c тяжелыми сопутствующими заболеваниями, например, с почечной недостаточностью, сахарным диабетом. Для этой группы людей традиционное хирургическое вмешательство очень рискованно. И транскатетерное протезирование аортального клапана становится единственным способом не просто улучшить качество жизни, а сохранить саму жизнь.

«Для республики проведение операций малоинвазивным способом в приоритете. Для этого на сегодня у нас есть все: кадры, потенциал, оборудование, современные операционные, — рассказал главный врач Республиканского кардиодиспансера Вадим Бабокин. — За эндоваскулярной медициной будущее. И мы уверенно идем в это будущее. Операции проводятся с применением ангиографической рентгеновской системы, которая помогает видеть сосуды, сердце изнутри, и в определенном конкретном месте проводить манипуляции, устанавливать биопротезы, контролировать процесс. Сейчас мы начали выполнять новые операции на одном ангиографе. В текущем году в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланирована поставка еще одного ангиографического комплекса. Планируем работать на двух ангиографах, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, спасать человеческие жизни и увеличивать их продолжительность, что отражено в национальном проекте «Здравоохранение».

Первую имплантацию провел заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ ) Республиканского кардиологического диспансера Алексей Францевич. Работал он под руководством специально приглашенного специалиста, заведующего отделением РХМДиЛ городской многопрофильной больницы № 2 Санкт-Петербурга Евгения Шлойдо, который выполнил уже несколько сотен подобных операций.

Инновационный биологический клапан сделан из перикарда животного. Этот клапан фиксируется к нитиноловому каркасу с «памятью заданной формы». Процедура выполняется под местной или общей анестезией. Биопротез имплантируется через прокол на бедренной артерии в паховой области и с помощью специального катетера доставляется к месту имплантации, раскрывается и занимает место собственного аортального клапана, восстанавливая нормальный кровоток. После транскатетерного протезирования пациент находится в реанимации под наблюдением — уже на следующий день, как правило, его переводят в палату, он может полностью себя обслуживать, вставать, общаться с родственниками.

Не стал исключением и наш «первопроходец» — пожилой пациент, прооперированный на этой неделе в кардиодиспансере. На следующий день после операции его перевели из реанимации в общую палату. Пенсионер сам ходит по палате, улыбается и говорит, что чувствует себя хорошо, только вот во время операции волновался немного. Что и не удивительно — процесс шел около трех часов, и в это время пожилой человек находился в сознании, отвечал на вопросы врачей.

«Транскатетерная имплантация аортального клапана позволяет избежать послеоперационных осложнений и продлить людям жизнь, а также улучшить ее качество, — говорит Алексей Францевич. — Тяжелые пациенты, которые не могли перенести традиционную хирургию, становятся на ноги буквально за сутки. Мы рады, что теперь жители Чувашии смогут получать такую помощь в нашем кардиодиспансере».

Светлана Шимина