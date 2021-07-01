С вакцинацией медлить не стоит

Когда желающих привиться хватает, а возможностей — нет.

Внеплановую поездку в Шумерлю пришлось совершить в минувшую субботу Главе Чувашии Олегу Николаеву. Накануне на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель администрации Шумерли Валерий Шигашев, докладывая о вакцинации в своем муниципалитете, посетовал, что хоть и желающих привиться от ковида в городе предостаточно, возможностей у медицинских организаций маловато: не хватает ни пунктов вакцинации, ни медперсонала, в итоге люди вынуждены простаивать длинные очереди.

«Не наказать, а эффективно организовать работу…»

Понятно, что многие медучреждения сейчас работают в напряженном режиме из-за наплыва желающих вакцинироваться. Собственно к этому мы и стремимся — увеличить темпы вакцинации, чтобы за максимально короткое время у населения выработался коллективный иммунитет против вируса. А потому там, где это необходимо, нужно создавать дополнительные бригады, пункты вакцинации, за счет привлечения специалистов расширять их «пропускную способность». В такой помощи, как сообщалось на заседании оперштаба, нуждается и Шумерля, где пока относительно низкий охват населения вакцинацией — около 27,5%. Напряженная ситуация в городе, по словам главы администрации, уже две недели. Засомневавшись, достаточно ли системно в муниципалитете выстроена работа по вакцинации, руководитель региона предложил на месте оценить ситуацию…

В Шумерле Олег Николаев посетил Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр и проверил, как проходит вакцинация жителей от COVID-19. Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин, в центре работает один стационарный пункт вакцинации, мобильный прививочный пункт на базе автотранспорта, закупленного в рамках нацпроекта «Демография», и одна мобильная прививочная бригада. По словам медиков, они вакцинировали до 160 человек в день. Однако центр мог охватить и больше людей, если б хватало персонала.

«Муниципальные власти не должны уходить от ответственности. Все данные свидетельствуют о том, что на сегодня в Шумерле при имеющихся ресурсах за день можно было бы охватить вакцинацией более 350 человек», — акцентировал внимание Олег Николаев, отметив неудовлетворительную работу местной администрации по организации процесса вакцинации в городе.

Более эффективно, по его мнению, должны работать и мобильные бригады. Не должно быть такого, чтобы, к примеру, медики выехали на предприятие, провели там целый день, а по факту из сотен рабочих прививку сделали только несколько десятков. Для этого необходима полноценная информационная работа: люди должны знать и понимать важность вакцинации, должны быть в курсе, где и как могут пройти ее максимально удобно для себя.

Подключиться к информационной кампании по вакцинации Глава Чувашии призвал и депутатов Шумерли: «Вместе с администрацией нужно выходить к людям, призывать их вакцинироваться, если нет медицинских противопоказаний. Кроме вакцинации, нет другой защиты от коронавируса».

Готовы сегодня помочь муниципалитету и в региональном Минздраве и в случае необходимости — перебросить дополнительные бригады из Вурнарского и Ибресинского районов. Руководитель ведомства Владимир Степанов заверил, что все муниципалитеты будут обеспечены достаточным количеством вакцин даже при дальнейшем росте темпов вакцинации. Очередное пополнение вакцины ожидается и в Шумерлю: в начале недели в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр поступят 800 доз «Гам-КОВИД-Вак» с двумя компонентами и 30 доз «КовиВак».

Что касается кадрового вопроса, то на сегодня и в республике, и в стране есть целый комплекс мер по привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения, напомнил Олег Николаев. И посоветовал муниципалитету совместно с медучреждениями активнее работать в этом направлении.

Низкие показатели по вакцинации (доля привитых от ковида — менее 30%) отмечаются также в Новочебоксарске и Алатыре, Урмарском, Янтиковском, Аликовском и Алатырском районах, сообщила на заседании оперштаба по коронавирусу вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева. Тогда как в Канаше, Красноармейском и Красночетайском районах вакцинацию прошли более 40% жителей. Олег Николаев призвал отстающие муниципалитеты не медлить в решении острых вопросов, работать во взаимодействии с рабочей группой оперштаба и Минздравом республики, искать совместные решения.

«У нас нет цели кого-то наказать, важно организовать эффективную работу в районах и городах, чтобы все жители республики имели возможность получить вакцину в нормальных условиях», — сказал Глава Чувашии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ О ситуации в Шумерле зашла речь и на вчерашней планерке в Доме правительства. Отметив, что шумерлинские недостатки характерны для многих других муниципалитетов, Глава Чувашии заявил, что главам муниципалитетов необходимо критично оценить организацию вакцинации на своих территориях и затем максимально задействовать все имеющиеся ресурсы. А если есть необходимость, стоит обратиться за методологической помощью в республиканский Минздрав.

Важно охватить пожилых

Обсуждались на оперштабе по коронавирусу и другие немаловажные вопросы. Так, руководство республики волнуют замедлившиеся темпы вакцинации людей старше 60 лет.

Масла в огонь подливает и вновь пришедшая в республику жара. «И мы это замечаем, и специалисты говорят — жаркая погода только усугубляет течение болезни», — констатировал Олег Николаев. Проблемы медикам в лечении создают и мутирующие штаммы. По данным регионального управления Роспотребнадзора в Чувашии, выявлено девять случаев инфицирования британским штаммом и шесть — индийским, последний регистрируется в республике с 17 июня этого года.

А потому все силы сейчас брошены на вакцинацию. Темп взят неплохой. И все-таки, как обратил внимание Олег Николаев, пожилые граждане прививаются недостаточно активно. Чтобы максимально уберечь пожилых от коварного вируса и его последствий, нужно привить от ковида 80-90 людей из этой категории риска. По данным Минздрава, это около 248 тыс. человек. Между тем, на сегодня привито чуть более 77 тысяч, то есть всего 31% от плана.

Глава республики поручил задействовать медучреждения, социальные службы, волонтеров, чтобы сделать процесс вакцинации для пенсионеров максимально доступным. «Стоит обзвонить пожилых граждан, поинтересоваться, может какие-то обстоятельства мешают им сделать прививку. Нужно организовать логистику, возможно, кому-то надо помочь добраться до пунктов вакцинации или наоборот организовать выездную бригаду врачей», — предложил Николаев, отметив, что в жару стоит предусмотреть подвоз воды, и помочь тут могут добровольческие организации, в том числе волонтеры от политических партий.

А руководитель Минздрава Чувашии добавил, что для граждан старше 60 лет будут активнее применяться выездные формы работы и вакцинация на дому.

Курбан-байрам на дистанции

Во время совещания Олег Николаев напомнил, что в республике введен мораторий на проведение развлекательных массовых мероприятий. В связи с чем была отменена Тихвинская ярмарка в традиционном формате — с массовыми гуляниями, развлечениями и выставкой-продажей. Однако проведение деловых мероприятий, на которых, в отличие от стихийных ярмарок, можно обеспечить четкую организацию с учетом соблюдения всех необходимых антиковидных мер, определить круг участников, в республике допускается.

А как быть с религиозными праздниками? Скоро мусульмане республики будут отмечать один из главных своих праздников Курбан-байрам. Обязательная дезинфекция рук, ношение масок, соблюдение дистанции — такие рекомендации дал Роспотребнадзор Духовному управлению мусульман Чувашии. С поручением проконтролировать безопасное проведение Курбан-байрама Глава Чувашии обратился к главам администраций муниципалитетов. «Прошу внимательно отнестись к ограничениям в проведении массовых мероприятий. Не можете обеспечить соответствующий контроль, отменяйте, не рискуйте. Лучше сейчас поберечься некоторое время и потом вернуться к нормальной жизни», — призвал он.

ДОСЛОВНО

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Мы с вами приняли достаточно мягкие ограничительные меры. Они могли быть гораздо жестче, что облегчило бы деятельность системы здравоохранения и других органов, но усугубило проблемы в экономике, деятельности других организаций. Поэтому мы запускаем действенные инструменты, чтобы сохранить баланс между экономической деятельностью и безопасностью. Сейчас вакцинация позволяет нам не ужесточать введенные ограничения».

В безопасную зону — по-честному

Руководитель региона напомнил также об ограничении работы организаций общепита в ночное время и поручил проверить, как выполняется это распоряжение. Особое внимание сейчас и к созданию среди кафе и ресторанов так называемой зоны обслуживания, свободной от коронавируса.

Получить статус бесковидной зоны, по словам руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, заведения общепита могут в режиме онлайн, оформив соответствующую декларацию буквально в три клика на специальной платформе. Узнать перечень заведений со статусом «свободен от ковида» жители республики могут на специальной интерактивной карте. Пока же на ней только четыре организации.

Отметим, что посещать такие заведения жители республики могут только при наличии электронного документа — QR-кода, который подтверждает вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или факт выздоровления от COVID-19. Код, как уже рассказывала «СЧ», можно получить через портал госуслуг. По данным Минцифры Чувашии, сроки действия документа зависят от того, что он подтверждает: если вакцинацию — год, перенесенную болезнь — полгода, а результаты ПЦР-теста актуальны лишь в течение 72 часов.

К сожалению, некоторые недобросовестные граждане пытаются получить QR-коды нечестным путем. На днях, в Москве возбуждено первое уголовное дело по факту купли-продажи поддельного документа о вакцинации. Как уже сообщала «СЧ», предлагают приобрести липовый сертификат и в нашем регионе. По словам заместителя министра внутренних дел по Чувашии Алексея Веселовского, обнаружена интернет-страница, на которой было размещено объявление о продаже фальсифицированного сертификата на территории республики.

«По имеющимся сведениям, информацию о продаже поддельных документов размещают в соцсетях, мессенджерах. В преступных схемах может задействоваться медперсонал, в том числе тот, кто вакцинирует и готовит статистические сведения», — предупредил Алексей Веселовский.

По словам начальника полиции, за махинации предусмотрена уголовная ответственность, причем санкции могут быть применены не только к тем, кто подделывает сертификаты, но и к гражданам, покупающим и использующим их. Ответственность за изготовление и оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено наказание до двух лет, за покупку и хранение — до года.

У тех, кто пытается нечестным путем завладеть сертификатом, велик шанс попасться на удочку мошенников: заплатишь и никакого QR-кода не получишь. А если обладатель фальшивой справки станет источником распространения инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Накажут за подделку в зависимости от тяжести последствий — так в случае летального исхода человека, пострадавшего от действий нарушителя, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

МНЕНИЯ АЛЛА САЛАЕВА, вице-премьер правительства Чувашии, руководитель Минобразования: «Чтобы увеличить темпы вакцинации, сегодня недостаточно работы только в соцсетях, нужны системные подходы. Скажем, всегда эффективны выезды мобильных групп для вакцинации на предприятия. Приведу пример завода «Элара» в Чебоксарах, где вакцинировавшемуся предоставляется отгул, проводится внутренняя лотерея, организован ежедневный мониторинг. Этот опыт могли бы взять на заметку крупные предприятия Шумерли, Новочебоксарска и других отстающих муниципалитетов…». АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, глава администрации Чебоксар: «…Считаю, что руководителям в коллективах нужно усилить информационную работу. Например, есть такие предприятия и организации, где процент привитых от числа сотрудников не поднимается выше 16%. А есть те, кто отрабатывает достаточно серьезно: в Сбербанке показатель 76%, «Юнона-2» — 56, ЖБК-9 и Промтрактор — по 44%, Электроприбор — 38%. Сегодня у меня был второй этап вакцинации — привился вторым компонентом «Спутник— V». Чувствую себя хорошо. Прошу еще раз всех подумать о себе, о здоровье близких и вакцинироваться от COVID-19. Только так мы выработаем коллективный иммунитет!»

Цифры и факты

♦ Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии, за последние три недели заболеваемость коронавирусом выросла на 24%. На прошлой неделе в день отмечалось до 62 инфицированных. В Чебоксарах регистрируется свыше 44 % от всех случаев заболеваний. Эпидемиологическое неблагополучие сохраняется в Яльчикском районе, Чебоксарском, Комсомольском районах.

♦ По данным Минздрава республики, в Чувашии отмечается кратный рост желающих вакцинироваться: с более 4 тысяч человек в сутки на конец июня до 8 тысяч человек на 9 июля.

♦ За последние две недели на вакцинацию через портал Госуслуг записалось рекордное количество жителей — 2687, это в пять раз больше, чем в предыдущем периоде, сообщили в Минцифры Чувашии.