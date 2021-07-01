Хозяева буренок получают поддержку

Жителям республики выплачено 100,8 млн рублей субсидий на содержание коров. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Алина Семенова. В лидерах по данному показателю — Яльчикский, Красноармейский, Красночетайский, Ибресинский, Янтиковский, Моргаушский районы. В настоящее время продолжается уточнение информации о количестве коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан — претендентов на получение субсидий, в разрезе сельских поселений, отметила Алина Семенова. По итогам этой работы будет уточнен необходимый до конца года объем финансирования программы.