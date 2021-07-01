Благоустройство под контролем

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На момент проверки в сквере около ДК «Салют» было выполнено чуть более трети запланированных работ.

В начале июля глава города Чебоксары Олег Кортунов как региональный координатор проекта «Городская среда» вместе с руководителем регионального общественного Совета проекта Леонидом Черкесовым провели совместной выезд по общественным пространствам, которые вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».

По этой программе в Чебоксарах сейчас ведутся работы по благоустройству двух общественных пространств: лесного массива «Дубовая роща» и сквера возле ДК «Салют» в юго-западном районе города. В проект эти два объекта вошли благодаря активной поддержке чебоксарцев в онлайн-голосовании. Вокруг ДК «Салют», в частности, должны появиться детская и спортивная площадки с тренажерами, зона отдыха, пешеходные дорожки со скамейками, наружное освещение и сухой фонтан. В ходе осмотра территорий глава города Чебоксары отметил отставание от графика и ряд текущих недоработок, которые подрядчик пообещал оперативно устранить. Выполнят ли строители обещание, покажет следующая проверка. А ее долго ждать не придется. «Взял под личный контроль завершение проекта», — сообщил Олег Кортунов на своей странице в Инстаграме.

 

 

Опубликовано: 5 июля 2021 г.


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