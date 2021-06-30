ПФР начал прием заявлений на новые пособия беременным и семьям с детьми от 8 до 16 лет

Как пояснил на состоявшемся на этой неделе брифинге заместитель управляющего Отделением ПФР по Чувашии Валерий Николаев, согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые ежемесячные выплаты будут предоставляться:

маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет (включительно);

родителю, которому на основании судебного решения предусмотрена уплата алиментов;

женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер выплат на детей от 8 до 17 лет в Чувашии составит 50% регионального прожиточного минимума для детей, то есть 4941,5 рубля. А будущие мамы смогут получить 5207 рублей — половину от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Также пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. «Практику комплексной оценки нуждаемости семьи в поддержке от государства мы смогли апробировать ранее на социальной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — напомнила на брифинге министр труда Чувашии Алена Елизарова. Правила комплексной оценки нуждаемости будут идентичными, только теперь ее производить будет Пенсионный фонд.

К СВЕДЕНИЮ Подать заявление можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Вопросы по новым пособиям можно задать по телефону «горячей линии» регионального контакт-центра ПФР: 8-800-600-04-85 или через официальные аккаунты Отделения ПФР по Чувашии в социальных сетях Инстаграмм, Фейсбук, ВКонтакте.

Ирина Кузнецова