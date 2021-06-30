COVID-19: цифры и факты

По данным на 1 июля, в Чувашии зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 27354 жителя республики. Выздоровели 24991 человек, умерли 1552.

* По данным Минздрава Чувашии, на 1 июля приступили к вакцинации более 154 тысяч жителей республики, из них более 119 тысяч сделали прививку двумя компонентами.