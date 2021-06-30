Министры провели прямую линию с жителями республики по вопросам вакцинации

Сегодня в онлайн-режиме вице-премьер — министр образования республики, председатель рабочей группы оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач и специалисты-медики ответили на вопросы жителей Чувашии и журналистов по вакцинации от коронавируса. Говорили о том, что больше всего волнует людей: нужно ли делать прививку тем, кто уже переболел, какая вакцина «самая лучшая», можно ли прививаться людям с хроническими заболеваниями и беременным, есть ли противопоказания, что делать, если за отказ от вакцинирования работодатель грозит увольнением, когда приходить на ревакцинацию и о многом другом. Эксперты также развеяли фейки, слухи и «страшилки», гуляющие вокруг этой темы. Подробнее о прямой линии читайте в следующих выпусках «СЧ».