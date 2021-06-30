Школьникам Чувашии одновременно с паспортом вручили Конституцию РФ

Больше прав — выше ответственность

С 1 июля этого года гражданам, впервые получающим российский паспорт, вручается также экземпляр Конституции РФ. По поручению Президента страны Владимира Путина Правительством принято решение о внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации.

Нововведение коснется тех, кому исполнилось 14 лет и кто получает паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. С одной стороны, эта мера должна повысить уровень патриотического воспитания, а с другой, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике нашей страны.

По этому поводу вчера в купольном зале Дома правительства Глава республики Олег Николаев в торжественной обстановке вручил молодым людям их первый официальный документ. Всего в этот день на церемонию были приглашены 14 учеников школ и гимназий Чувашии, а также уроженец республики — кадет Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны России в городе Мурманске. Помимо заметно волнующихся ребят и их родителей, в зале присутствовали министр внутренних дел по Чувашской Республике Виктор Шметков и представители Государственной службы по делам юстиции.

Прежде чем передать в руки юных жителей республики основной документ гражданина РФ и текст Конституции, Олег Николаев отметил, что теперь у ребят появляются новые очень важные права, а еще добавляются определенные обязанности, увеличивается ответственность за свои поступки.

«Получение паспорта — очень важное и торжественное событие и волнительный момент для каждого человека. Этот факт знаменует для вас начало самостоятельной жизни в великой и могучей стране, которой все мы гордимся. Сегодня Россия динамично развивается, закрепляется и в мировом порядке, доказывает свою суверенность, способность защитить свои права», — сказал Глава республики.

То, что это особенный день в жизни молодых людей отметил и министр внутренних дел по Чувашской Республике. «Вы стали первыми, кому вместе с паспортом гражданина Российской Федерации официально вручена Конституция Российской Федерации. Не забывайте этот день и будьте достойными представителями нашей страны», — произнес Виктор Шметков.

«Я чувствую себя старше и понимаю, что ответственности стало больше. Ответственности за себя, за Родину, за страну. Считаю, что нужно всегда оставаться человеком, быть патриотом своей страны, даже если находишься далеко от малой родины», — сказал Савелий Ярдушкин, кадет Нахимовского военно-морского училища.

«Я чувствую радость, но в то же время какое-то волнение, потому что понимаю, что на мне сейчас лежит больше ответственности, чем было до 14 лет. Может, на это и повлияло то, что я нахожусь сейчас здесь и все прошло так торжественно», — поделилась эмоциями Валерия Архипова, ученица 7-го класса чебоксарской гимназии № 5, активная участница олимпиад по математике.

Мама Валерии считает, что это правильно, когда вместе с паспортом ребята получают и экземпляр Основного закона РФ. «Это, конечно же, имеет большое значение для воспитания нашего будущего поколения в духе патриотизма, любви к Родине», — уточнила Елена Архипова.

Волнительным это событие стало и для Дарьи Яичниковой, ученицы 7-го класса Большешигаевской основной образовательной школы Мариинско-Посадского района. Девочка активно участвует в общественной жизни школы, имеет многочисленные грамоты за достижения в творческой деятельности. «Мне приятно получить паспорт гражданина России, тем более в такой праздничной атмосфере», — смущенно сказала Дарья.

«Это приятно, что Глава республики лично вручил и паспорт, и Конституцию. Конечно, новые правила получения паспорта повышают ответственность, но и дают больше возможностей, для того, чтобы узнать свои права и обязанности», — добавила Галина Яичникова, мама Дарьи.

А вот Дарья Андреева, ученица 7-го класса гимназии № 1 города Чебоксары считает, что перед ней открываются большие возможности. «Я очень рада получить паспорт в такой торжественной обстановке. Мне открываются новые горизонты: могу путешествовать, могу найти подработку. Этот трогательный и волнительный момент я запомню на всю жизнь», — рассказала Дарья.