В Канаше решили экологическую проблему

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Проблему зафиксировала система «Инцидент Менеджмент» в одном из канашских пабликов. Там рассказали, в Канаше канализационные трубы под дорогой по улице Чернышевская забиты мусором. Ситуация угрожает экологическому благополучию города.

«Хочу обратить внимание на экологическую проблему, — написал пользователь. — Мусор копится, и администрация города никаких действий не предпринимает, даже после многочисленных обращений! Из-за этого во время весеннего паводка и сильных дождей вода размывает землю в огородах. В данный момент застой воды образует зловонный запах, вода практически стоит, так как в этом году мусор достиг катастрофической отметки! Надеюсь, людям небезразлична экология в нашем городе, ведь река протекает через весь Канаш».

К решению вопроса подключились специалисты ЦУР Чувашии. Они связались с местной администрацией. После этого мусор, мешающий протоку воды, убрали.

Добавим, всего с начала года Центр управления регионом обработал свыше 230 вопросов по теме экологии. Еще более 350 сообщений содержали просьбы навести порядок или ликвидировать свалки.